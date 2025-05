8 lugares de graça para você aproveitar em Salvador além das praias

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC) é opção de graça na cidade - Foto: Divulgação

Salvador é famosa por suas praias deslumbrantes, mas a capital baiana vai muito além do mar e da areia. O Portal A TARDE mostra como as pessoas podem explorar a cidade gastando pouco (ou nada).

A capital baiana conta com uma variedade de espaços culturais, históricos e artísticos com entrada gratuita que encantam moradores e turistas.

Confira oito lugares para conhecer em Salvador

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC)

Inaugurado em setembro de 2023, o MAC ocupa o espaço do antigo Palacete das Artes, no bairro da Graça. Com exposições fixas e temporárias, o museu é uma imersão no cenário contemporâneo da arte.

O local também abriga o Preta Café Bistrô e a Loja de Artesanato da Bahia, que complementam a experiência.

Rua da Graça, 284 – Graça

Terça a domingo, das 10h às 20h

Museu de Arte da Bahia (MAB)

MAB abriga coleções valiosas | Foto: Divulgação

O MAB é o museu mais antigo do estado e abriga coleções valiosas como as de Jonathas Abade e Goés Calmon. Instalado em um belo casarão no Corredor da Vitória, o espaço reúne arte e história em um ambiente acolhedor.

Avenida Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória

Terça a domingo, das 10h às 18h

Casa do Benin

Localizada no coração do Pelourinho, a Casa do Benin celebra os laços históricos e culturais entre a Bahia e o continente africano.

O acervo conta com cerca de 150 peças trazidas do Golfo do Benin pelo fotógrafo Pierre Verger.

Rua Padre Agostinho Gomes, 17 – Pelourinho

Terça a sexta, das 10h às 17h; sábados, das 9h às 16h

Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica

Uma verdadeira viagem pela arte dos azulejos e cerâmicas, com peças que vão do século XVII ao XX. O acervo é fruto da coleção particular do ceramista alemão Udo Knoff, e inclui fragmentos recuperados de casarões históricos da Bahia.

Rua Frei Vicente, 3 – Pelourinho

Terça a domingo, das 10h às 18h

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Espaço Lina do Museu de Arte Moderna da Bahia | Foto: Divulgação

Às margens da Baía de Todos-os-Santos, no Solar do Unhão, o MAM é um dos museus mais visitados da cidade. Além do acervo artístico, o espaço oferece uma das vistas mais bonitas do pôr do sol em Salvador. Atualmente, abriga a exposição itinerante da 35ª Bienal de São Paulo.

Avenida Contorno – Solar do Unhão, Comércio

Terça a domingo, das 10h às 18h

Memorial Irmã Dulce

Memorial Irmã Dulce reúne itens que contam vida da santa | Foto: Denisse Salazar/ AG. A TARDE

Uma homenagem emocionante à primeira santa brasileira nascida no Brasil. O Memorial reúne mais de 800 itens que contam a história da vida e obra da Santa Dulce dos Pobres, incluindo objetos pessoais e o quarto onde viveu por décadas.

Largo de Roma – ao lado da OSID

Terça a domingo, das 10h às 17h30

Museu Geológico da Bahia

O Museu Geológico da Bahia está aberto para visitações | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Ideal para os curiosos e apaixonados por ciências da Terra, o museu oferece uma rica coleção de fósseis, minerais e rochas. Também apresenta exposições interativas e educativas voltadas para todas as idades.

Avenida Sete de Setembro, 2195 – Corredor da Vitória

Terça a sexta, das 13h às 18h; sábados e domingos, das 13h às 17h

Centro Cultural Solar Ferrão

Esse casarão de seis andares localizado no Pelourinho reúne diferentes exposições e abriga o Museu Abelardo Rodrigues. Um espaço dinâmico que valoriza a arte popular e sacra, além de oferecer uma programação cultural variada.