PASSATEMPO
A TARDE encarta revista caça-palavras para leitores
Publicação refinada possui 100 páginas, capa reforçada, vários temas e versão com letras maiores
Em um convite para que o leitor faça uma pausa na correria do dia a dia, a nova campanha de A TARDE une informação e lazer por meio de uma atividade que estimula a memória e a concentração.
Na edição da próxima quinta-feira (12), na compra habitual do jornal nas bancas, por R$ 2,50, o leitor pode adquirir uma revista caça-palavras com 100 páginas e diferentes temas por um adicional de R$ 5.
“A gente vive em um cenário em que as pessoas têm respostas cada vez mais rápidas e, embora essa facilidade seja muito boa, ela pode nos levar a deixar de exercitar a mente. Foi nesse contexto que a gente desenhou a campanha, para, além de vender o jornal, oferecer esse benefício que é o caça-palavras”, diz Flávia Sales, analista comercial do setor de Mercado Leitor do Grupo A TARDE.
Serão disponibilizadas diferentes edições da revista, incluindo uma o com letras maiores, para facilitar a leitura. Com variedade de temas e vocabulário, o material pode ser aproveitado por leitores de diferentes faixas etárias.
“Mais do que encontrar palavras, o leitor é convidado a exercitar a mente, ampliar o vocabulário, trabalhar a memória e desenvolver habilidades de raciocínio de maneira leve e prazerosa”, reforça Rogério Santos, gestor de Venda Avulsa, Expedição e Logística do grupo.
Segundo ele, a atividade também busca enriquecer a experiência de quem já acompanha o jornal.
“Tradicionalmente, os leitores procuram diariamente o jornal para se informar e acompanhar os acontecimentos da Bahia, do Brasil e do mundo. Com essa edição promocional, queremos ampliar essa experiência, oferecendo também uma oportunidade de entretenimento e estímulo intelectual”, destaca.
Estratégia
A iniciativa integra a estratégia do Mercado Leitor do Grupo A TARDE de diversificar as opções oferecidas ao público e ampliar a presença do jornal no cotidiano dos leitores, para além das notícias e reportagens.
“Entendemos que o jornal tem um papel importante na informação e na formação da sociedade. Acreditamos que ações como essa ajudam a ampliar esse papel, aproximando informação, educação e entretenimento”, conta Rogério Santos.
“A gente acredita que vai ser uma ação de bastante sucesso, e que teremos a oportunidade de fazer novamente. O nosso objetivo é justamente esse: estimular o exercício mental, incentivar as pessoas a manterem a mente ativa, e não ficarem limitadas àquilo que a gente consegue rápido”, acrescenta Flávia.
*Sob a supervisão do editor Fábio Bittencourt