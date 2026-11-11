A TARDE vence Prêmio Abapa de Jornalismo

Em noite especial, o Grupo ATARDE foi um dos vencedores da 6ª edição do Prêmio Abapa de Jornalismo, realizado, ontem, na sede da Federação de Agricultores do Estado da Bahia (Faeb), em Salvador, pelo segundo ano consecutivo.

Promovido pela Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa), estudantes e profissionais do jornalismo foram premiados em diversas categorias e formatos como texto, vídeo ou internet.

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A reportagem em texto, na categoria Revista ou Jornal, sobre o impacto do fenômeno climático El Niño, intitulada Produtor de algodão acende alerta para enfrentar El Niño, rendeu ao jornalista de A TARDE Marcos Freitas a segunda vitória consecutiva na premiação.

“Ser pioneiro pelo Grupo A TARDE nesta premiação e conquistar duas vitórias consecutivas é motivo de grande satisfação. É um belo reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos e, sobretudo, ao profissionalismo de todos que fazem deste jornal mais que centenário uma referência na comunicação baiana. Foi no jornal impresso que encontrei espaço para desenvolver, ao lado de outros profissionais exímios, trabalhos como este”, afirmou Marcos.

Com valor total de R$ 123 mil na premiação, o jornalista levou R$ 15 mil, troféu e certificado, sendo essa a cifra para cada vencedor da categoria Profissional. Já os universitários receberam prêmios entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil, do primeiro ao terceiro lugar.

Estiveram presentes à cerimônia o secretário de Agricultura do Estado da Bahia, Vivaldo Gois, a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, entre outros representantes de entidades e órgãos de Estado, a exemplo da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba).

Criado em 2019, o prêmio reconhece trabalhos pela qualidade em relação à produção de material sobre o algodão baiano.

“Esse prêmio, a Abapa idealizou justamente pensando em aproximar a nossa realidade no campo, o nosso trabalho, de quem realmente produz notícia, de quem tem o poder da fala, do conteúdo e, principalmente, da veracidade dos fatos. Quando nós estruturamos o prêmio, parte dele é a imersão que os estudantes têm, juntamente com os seus professores, de conhecer o nosso trabalho de perto. É para isso, para conhecer e ver com os próprios olhos, conversar com os produtores e dialogar”, afirma Alessandra Zanotto, presidente da Abapa.

Vivência

Além da categoria Profissional, dezenas de jovens concorreram na categoria Estudante, com reportagens em vários formatos, frutos de uma imersão de dois dias promovida pela Abapa e inteiramente gratuita, na sede da associação em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste do estado.

Venceram trabalhos das universidades Federal da Bahia (Ufba) e do Estado da Bahia (Uneb), além de instituições privadas, como a UniFTC, entre outras.

Anunciada por último, a divulgação de cada vencedor foi seguida de aplausos pelo público.

“Esse é o momento em que a gente consegue juntar os saberes de todo mundo que faz a imprensa baiana, em todos os setores, para entender um pouco como acontece a vida no campo, em especial a produção do algodão. Isso é muito bacana porque dá um sentimento de legitimidade para a imprensa descrever, sugerir, participar e criticar o que está sendo feito no setor agropecuário, com conhecimento legítimo da causa”, destacou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda.

Ao final, todos aproveitaram um coquetel no térreo do edifício, ao som de música ao vivo.