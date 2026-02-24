FALTOU AÍ?
Mais de 10 bairros de Salvador ficam sem água nesta semana; veja a lista
Serviço foi interrompido para possibilitar reparo de adutora
Por Victoria Isabel
O abastecimento de água foi interrompido em 13 bairros de Salvador, na manhã desta terça-feira, 24, na região de Itapuã até o Imbuí, para possibilitar o reparo em uma adutora. De acordo com a Embasa, a previsão é que o serviço seja concluído na noite de hoje, quando o fornecimento será retomado gradualmente nas áreas afetadas.
Bairros afetados:
- Alto do Coqueirinho
- Bairro da Paz
- Imbuí (parte)
- Itapuã
- Jardim das Margaridas (parte)
- Jardim Placaford
- Mussurunga
- Patamares
- Piatã (parte)
- Pituaçu (parte)
- São Cristóvão
- Stella Maris
- Trobogy (parte)
Quando o fornecimento será retomado
Segundo a Embasa, o retorno da água ocorre aos poucos porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações. Nesse caso, como se trata da adutora que leva água para um grande reservatório de distribuição, é preciso que esse reservatório retorne ao nível normal de água para que os pontos mais altos dessa região sejam abastecidos.
Alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso é fundamental usar a água armazenada na caixa d'água com economia nesse período.
Como solicitar
O abastecimento por carro-pipa está disponível pelos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.
