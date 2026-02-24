Mais de 10 bairros de Salvador ficam sem água nesta semana; veja a lista

Siga o A TARDE no Google

Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O abastecimento de água foi interrompido em 13 bairros de Salvador, na manhã desta terça-feira, 24, na região de Itapuã até o Imbuí, para possibilitar o reparo em uma adutora. De acordo com a Embasa, a previsão é que o serviço seja concluído na noite de hoje, quando o fornecimento será retomado gradualmente nas áreas afetadas.

Bairros afetados:

Alto do Coqueirinho

Bairro da Paz

Imbuí (parte)

Itapuã

Jardim das Margaridas (parte)

Jardim Placaford

Mussurunga

Patamares

Piatã (parte)

Pituaçu (parte)

São Cristóvão

Stella Maris

Trobogy (parte)

Quando o fornecimento será retomado

Segundo a Embasa, o retorno da água ocorre aos poucos porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações. Nesse caso, como se trata da adutora que leva água para um grande reservatório de distribuição, é preciso que esse reservatório retorne ao nível normal de água para que os pontos mais altos dessa região sejam abastecidos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso é fundamental usar a água armazenada na caixa d'água com economia nesse período.

Como solicitar

O abastecimento por carro-pipa está disponível pelos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.