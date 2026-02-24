Menu
FALTOU AÍ?

Mais de 10 bairros de Salvador ficam sem água nesta semana; veja a lista

Serviço foi interrompido para possibilitar reparo de adutora

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/02/2026 - 10:34 h | Atualizada em 24/02/2026 - 10:45

Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira
Previsão é que o serviço seja concluído na noite desta terça-feira

O abastecimento de água foi interrompido em 13 bairros de Salvador, na manhã desta terça-feira, 24, na região de Itapuã até o Imbuí, para possibilitar o reparo em uma adutora. De acordo com a Embasa, a previsão é que o serviço seja concluído na noite de hoje, quando o fornecimento será retomado gradualmente nas áreas afetadas.

Bairros afetados:

  • Alto do Coqueirinho
  • Bairro da Paz
  • Imbuí (parte)
  • Itapuã
  • Jardim das Margaridas (parte)
  • Jardim Placaford
  • Mussurunga
  • Patamares
  • Piatã (parte)
  • Pituaçu (parte)
  • São Cristóvão
  • Stella Maris
  • Trobogy (parte)

Quando o fornecimento será retomado

Segundo a Embasa, o retorno da água ocorre aos poucos porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações. Nesse caso, como se trata da adutora que leva água para um grande reservatório de distribuição, é preciso que esse reservatório retorne ao nível normal de água para que os pontos mais altos dessa região sejam abastecidos.

Alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso é fundamental usar a água armazenada na caixa d'água com economia nesse período.

Como solicitar

O abastecimento por carro-pipa está disponível pelos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.

Quais bairros foram afetados pela interrupção do abastecimento de água?

Os bairros afetados em Salvador incluem: Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Imbuí (parte), Itapuã, Jardim das Margaridas (parte), Jardim Placaford, Mussurunga, Patamares, Piatã (parte), Pituaçu (parte), São Cristóvão, Stella Maris e Trobogy (parte).

Quando será retomado o fornecimento de água?

O fornecimento de água deve ser retomado gradualmente na noite do dia 24, após o término do reparo na adutora. É importante lembrar que o abastecimento pode levar até 48 horas para normalizar totalmente em alguns imóveis.

Por que o retorno do água será gradual?

O retorno gradual ocorre porque é necessário encher e pressurizar as tubulações novamente. Isso garante que o reservatório de distribuição alcance o nível adequado para abastecer as áreas mais altas da região.

Como posso solicitar água por carro-pipa?

Para solicitar abastecimento por carro-pipa, ligue para 0800 0555 195 ou acesse atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, informando seu número de matrícula. A prioridade será para unidades de saúde.

Qual a melhor forma de economizar água durante a interrupção?

É recomendado usar a água armazenada nas caixas d'água com economia, evitando desperdícios, até que o fornecimento seja totalmente normalizado na sua área.

x