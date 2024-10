Acidente no viaduto Nelson Dahia causa congestionamento em Salvador

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 8 - Foto: Beatriz Amorim / Agência A Tarde

Um acidente envolvendo uma motocicleta na subida do viaduto Nelson Dahia causou um grande congestionamento na Avenida Luís Viana Filho, na Paralela, na manhã desta terça-feira, 8.

Imagens registradas pela reportagem do Portal A Tarde mostram uma ambulância do SAMU no local. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima e o veículo já foram retirados da pista.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.