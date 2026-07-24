Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador

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Após sofrer por mais de uma década com crises convulsivas, o adolescente Pedro Henrique Almeida de Jesus Andrade passou por uma cirurgia no Hospital Roberto Santos, em Salvador, em janeiro de 2026. Desde então, ele não teve mais nenhuma crise convulsiva.

Responsável pelo serviço e residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos, Leonardo Avellar, conta que a evolução do paciente foi eficaz.

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"É sempre uma felicidade enorme quando um caso assim evolui tão bem - e isso se multiplica quando estamos falando de uma criança, de um jovem de 15 anos com a vida inteira pela frente", disse.

Pedro foi encaminhado, em julho de 2025, ao CRE (Centro de Referência em Epilepsia Refratária) do Hospital Roberto Santos. No local, foram realizados ajustes nas doses dos medicamentos, mas o padrão de controle temporário seguido por recaídas mais severas se repetia.

História da operação

Em setembro de 2025, a neuropediatra Viviane Borges, do Hospital Santa Isabel, solicitou dois exames específicos: uma ressonância magnética de três Tesla e um PET scan, ambos do crânio, onde Pedro foi diagnosticado com displasia cortical focal, uma malformação no desenvolvimento do córtex cerebral.

Foto: Divulgação

Com isso, a médica concluiu que Pedro era candidato à cirurgia e a família foi apresentada ao doutor Leonardo Avellar no dia 25 de novembro de 2025.

A cirurgia ocorreu em 8 de janeiro de 2026 e durou cerca de quatro horas. Nas horas que antecederam o procedimento, ainda internado, Pedro teve mais de 20 crises convulsivas.

Foto: Divulgação

Após o procedimento, Pedro foi encaminhado à UTI, onde permaneceu por 48 horas, conforme o protocolo hospitalar e recebeu alta. Atualmente, o adolescente já iniciou o desmame de uma das medicações e teve a dose de outras duas reduzidas.

Para a mãe de Pedro, Manuella Jamille Almeida de Jesus Andrade, é um alívio profundo ao ver o filho livre do sofrimento e com a saúde restabelecida.

"Pedro nunca mais convulsionou. Pedro não teve mais crises convulsivas. Pedro está bem, tranquilo, sem convulsões”, afirmou.