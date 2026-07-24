Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

MEDICINA

Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador

Procedimento ocorreu no Hospital Roberto Santos

Agatha Victoria Reis
Por
Adolescente baiano sofre de crises
Adolescente baiano sofre de crises - Foto: Reprodução| Freepik

Após sofrer por mais de uma década com crises convulsivas, o adolescente Pedro Henrique Almeida de Jesus Andrade passou por uma cirurgia no Hospital Roberto Santos, em Salvador, em janeiro de 2026. Desde então, ele não teve mais nenhuma crise convulsiva.

Responsável pelo serviço e residência de neurocirurgia do Hospital Roberto Santos, Leonardo Avellar, conta que a evolução do paciente foi eficaz.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"É sempre uma felicidade enorme quando um caso assim evolui tão bem - e isso se multiplica quando estamos falando de uma criança, de um jovem de 15 anos com a vida inteira pela frente", disse.

Leia Também:

BAHIA

Acidente na Via Parafuso deixa 17 prestadores de serviço da BYD feridos
Acidente na Via Parafuso deixa 17 prestadores de serviço da BYD feridos imagem

MUDANÇA

Aumento deixa vão central da Ponte Salvador-Itaparica mais extenso
Aumento deixa vão central da Ponte Salvador-Itaparica mais extenso imagem

POLÍCIA

Funcionários são feitos reféns após roubo de carga em Vista Alegre
Funcionários são feitos reféns após roubo de carga em Vista Alegre imagem

Pedro foi encaminhado, em julho de 2025, ao CRE (Centro de Referência em Epilepsia Refratária) do Hospital Roberto Santos. No local, foram realizados ajustes nas doses dos medicamentos, mas o padrão de controle temporário seguido por recaídas mais severas se repetia.

História da operação

Em setembro de 2025, a neuropediatra Viviane Borges, do Hospital Santa Isabel, solicitou dois exames específicos: uma ressonância magnética de três Tesla e um PET scan, ambos do crânio, onde Pedro foi diagnosticado com displasia cortical focal, uma malformação no desenvolvimento do córtex cerebral.

Imagem ilustrativa da imagem Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador
Foto: Divulgação

Com isso, a médica concluiu que Pedro era candidato à cirurgia e a família foi apresentada ao doutor Leonardo Avellar no dia 25 de novembro de 2025.

A cirurgia ocorreu em 8 de janeiro de 2026 e durou cerca de quatro horas. Nas horas que antecederam o procedimento, ainda internado, Pedro teve mais de 20 crises convulsivas.

Imagem ilustrativa da imagem Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador
Foto: Divulgação

Após o procedimento, Pedro foi encaminhado à UTI, onde permaneceu por 48 horas, conforme o protocolo hospitalar e recebeu alta. Atualmente, o adolescente já iniciou o desmame de uma das medicações e teve a dose de outras duas reduzidas.

Para a mãe de Pedro, Manuella Jamille Almeida de Jesus Andrade, é um alívio profundo ao ver o filho livre do sofrimento e com a saúde restabelecida.

"Pedro nunca mais convulsionou. Pedro não teve mais crises convulsivas. Pedro está bem, tranquilo, sem convulsões”, afirmou.

  • 1 de 4 Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador
    |
  • 2 de 4 Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador
    |
  • 3 de 4 Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador
    |
  • 4 de 4 Adolescente baiano deixa de ter convulsões após cirurgia em Salvador
    |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Hospital Roberto Santos Salvador

Relacionadas

Mais lidas