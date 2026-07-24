Acidente na Via Parafuso deixa 17 prestadores de serviço da BYD feridos

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Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 17 trabalhadores feridos na manhã desta sexta-feira, 24, na BA-535, a Via Parafuso, nas proximidades do complexo industrial da BYD, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Os funcionários atuam para uma empresa terceirizada que presta serviços à montadora. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, duas vítimas sofreram ferimentos graves.

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Os trabalhadores receberam os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para unidades de saúde da região, entre elas o Hospital Geral de Camaçari (HGC).

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, mas informou que não houve necessidade de atuação no resgate. Conforme a corporação, nenhuma vítima ficou presa às ferragens e, quando as equipes chegaram ao local, o Samu já realizava o atendimento e o transporte dos feridos.

BYD acompanha atendimento

Em nota, a BYD manifestou solidariedade aos trabalhadores envolvidos no acidente e afirmou que acompanha a assistência prestada às vítimas.

“A BYD lamenta o acidente ocorrido na manhã de hoje (24) envolvendo trabalhadores de uma empresa que presta serviços no complexo de Camaçari e deseja pronta recuperação a todos.

A empresa informa que acompanha o atendimento às pessoas feridas e que a prioridade neste momento é assegurar, junto à empresa responsável, a assistência necessária aos trabalhadores.”

Investigação

As circunstâncias e as causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.