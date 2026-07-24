Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Acidente na Via Parafuso deixa 17 prestadores de serviço da BYD feridos

Montadora lamentou o acidente e informou que acompanha a assistência prestada aos trabalhadores

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Dezessete prestadores de serviço ficaram feridos após o acidente
Dezessete prestadores de serviço ficaram feridos após o acidente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 17 trabalhadores feridos na manhã desta sexta-feira, 24, na BA-535, a Via Parafuso, nas proximidades do complexo industrial da BYD, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Os funcionários atuam para uma empresa terceirizada que presta serviços à montadora. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, duas vítimas sofreram ferimentos graves.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os trabalhadores receberam os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para unidades de saúde da região, entre elas o Hospital Geral de Camaçari (HGC).

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, mas informou que não houve necessidade de atuação no resgate. Conforme a corporação, nenhuma vítima ficou presa às ferragens e, quando as equipes chegaram ao local, o Samu já realizava o atendimento e o transporte dos feridos.

Leia Também:

POLÍCIA

Funcionários são feitos reféns após roubo de carga em Vista Alegre
Funcionários são feitos reféns após roubo de carga em Vista Alegre imagem

POLÍCIA

Gerente de clínica investigada por tortura passa por audiência de custódia
Gerente de clínica investigada por tortura passa por audiência de custódia imagem

POLÍCIA

PM nega ligação com 119 kg de drogas achadas em shopping de Salvador
PM nega ligação com 119 kg de drogas achadas em shopping de Salvador imagem

BYD acompanha atendimento

Em nota, a BYD manifestou solidariedade aos trabalhadores envolvidos no acidente e afirmou que acompanha a assistência prestada às vítimas.

“A BYD lamenta o acidente ocorrido na manhã de hoje (24) envolvendo trabalhadores de uma empresa que presta serviços no complexo de Camaçari e deseja pronta recuperação a todos.

A empresa informa que acompanha o atendimento às pessoas feridas e que a prioridade neste momento é assegurar, junto à empresa responsável, a assistência necessária aos trabalhadores.”

Investigação

As circunstâncias e as causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

camaçari investigação trabalhadores feridos transporte

Relacionadas

Mais lidas