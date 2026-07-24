POLÍCIA
PM nega ligação com 119 kg de drogas achadas em shopping de Salvador
Material ilícito foi encontrado na última quarta-feira
O policial militar preso, na última quarta-feira, 22, após ser encontrado com cerca de 119 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na capital baiana, negou envolvimento com o caso.
Segundo o advogado do agente de segurança, Otto Lopes, o investigado estava no estabelecimento comercial, mas não teve participação no crime.
"Eles estavam distantes do veículo. No veículo eles alegam que não tinham nada de ilícito. E a gente confia no trabalho da polícia e aguarda o desenrolar do inquérito [...] A gente aguarda que sejam apresentadas imagens do shopping para demonstrar em que local foi encontrado esse material", explicou Otto em entrevista à Rádio Sociedade.
A audiência de custódia já foi realizada e agora, o PM aguarda a decisão do magistrado.
"Buscamos a liberdade para que ele preste todos os requisitos necessários para aguardar e desenrolar de uma futuração penal em liberdade", disse o advogado.
Leia Também:
Policial e estudante foram presos com a droga
Um policial militar e um estudante de direito foram presos em flagrante na última quarta-feira, 22, após serem encontrados com cerca de 119 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na capital baiana.
A ação foi realizada por equipes da Rondesp RMS e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que localizaram os entorpecentes escondidos em um veículo modelo Fiat Strada.
Segundo a polícia, foram apreendidos 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack. Além das drogas, os agentes encontraram duas pistolas, carregadores, munições, aparelhos celulares e outros materiais.
A equipe de reportagem do portal A TARDE entrou em contato com o Salvador Norte Shopping, que informou que a ocorrência foi conduzida pelas forças de segurança pública, no âmbito de uma investigação policial em andamento.
"A ação foi concluída de forma rápida, sem impactos para o funcionamento do centro comercial".