“Atirou por trás”, diz irmão de trabalhador morto durante ação policial em São Cristóvão

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Graziel Gil Lima, irmão de Leonardo Gil Lima, morto na noite de quinta-feira, 23, durante uma ação policial no bairro de São Cristóvão, em Salvador, descreveu o trabalhador como um homem dedicado à família e que sempre lutou para conquistar uma vida melhor.

Em entrevista ao portal A TARDE, Grazielinformou que Leonardo estava chegando do trabalho quando ocorreu a ação policial na comunidade. Segundo seu relato, havia faltado energia elétrica na região e o familiar foi morto durante a ação.

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"Meu irmãozinho tava chegando do trabalho quando a polícia invadiu, entrou na rua, chegou no beco e atirou no meu irmão por trás".

"Vivia para a família"

Segundo o irmão, Leonardo era o caçula da família e vivia para a família. "Meu irmãozinho desde pequeno foi um menino do bem. Sempre correria. Vivia para a família", relatou.

Leonardo tinha dois filhos: uma menina de 9 anos e um menino de 4 anos. De acordo com o irmão, ele havia realizado recentemente um sonho: abrir a própria lanchonete.

Antes de conquistar o espaço, Leonardo vendia lanches pelas ruas utilizando uma bicicleta. De acordo com o irmão, ele conseguiu estruturar o negócio com muito esforço e inaugurou a lanchonete no último sábado, 19.

"Começou com a bicicleta, depois ele conseguiu uma moto e depois de um certo tempo ele realizou o sonho da lanchonete".

Veja vídeo:

O que diz a PM

A Polícia Militar informou que equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam patrulhamento no bairro quando identificaram disparos de arma de fogo em uma área com registros de conflitos entre grupos criminosos.

A corporação afirmou que um homem foi localizado ferido por disparos e socorrido ao Hospital Geral Menandro de Farias, onde o óbito foi constatado. A PM informou ainda que os policiais envolvidos utilizavam câmeras corporais e que o material será encaminhado para as investigações.

Protestos e ônibus queimado

Após a morte, moradores realizaram protestos em São Cristóvão, com bloqueio de vias e incêndio de um ônibus. A Polícia Militar afastou os agentes envolvidos na ocorrência e instaurou procedimento administrativo para apurar a atuação policial.