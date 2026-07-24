Gerente de clínica investigada por tortura passa por audiência de custódia

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Charles Vinicius, apontado como braço direito do proprietário e gerente da clínica de reabilitação para dependentes químicos Terra Santa Videira, localizada na zona rural de Candeias, passou por audiência de custódia às 9h40 desta sexta-feira, 24, na Central de Flagrantes, em Salvador.

O investigado pelos crimes de tortura, maus-tratos e cárcere privado foi preso na última quarta-feira, 22, enquanto estava dormindo nas dependências da unidade. No momento da operação, a Polícia Civil resgatou 39 internos em um cenário descrito como de graves violações de direitos.

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O resultado da audiência ainda não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Veja o vídeo:

Relembre o caso

A clínica Terra Santa Videira foi interditada depois de denúncias de maus tratos, tortura e cárcere privado contra pacientes em reabilitação.

Segundo o delegado Marcos Laranjeira, titular da 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias), os policiais localizaram pacientes vivendo em condições degradantes, alguns deles com lesões físicas recentes.

Ainda conforme o delegado, os pacientes foram formalmente ouvidos. Aqueles que apresentavam marcas recentes de agressões passaram por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro. O material apreendido durante a operação também será submetido à perícia.