Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Funcionários são feitos reféns após roubo de carga em Vista Alegre

Trabalhadores foram presos dentro de um caminhão e suspeitos fugiram

Luan Julião e Luiza Nascimento
Por Luan Julião e Luiza Nascimento
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Funcionários foram feitos reféns na manhã desta sexta-feira, 24, após assaltantes roubarem uma carga de carne no bairro Vista Alegre, em Salvador, e os trancarem no baú de um caminhão. Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que resgatou as vítimas, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Além da liberação dos trabalhadores, a ação conjunta, de responsabilidade do Batalhão Apolo e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), resultou na recuperação do veículo e localização da da carga roubada, que esatava na Rua Franco Velasco.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Após diligências, os policiais realizaram a abertura do compartimento e resgataram os funcionários que permaneciam presos no compartimento. Não há informações sobre feridos.

Leia Também:

POLÍCIA

PM nega ligação com 119 kg de drogas achadas em shopping de Salvador
PM nega ligação com 119 kg de drogas achadas em shopping de Salvador imagem

EXCLUSIVO

“Atirou por trás”, diz irmão de trabalhador morto durante ação policial em São Cristóvão
“Atirou por trás”, diz irmão de trabalhador morto durante ação policial em São Cristóvão imagem

POLÍCIA

PMs envolvidos em morte de trabalhador em São Cristóvão são afastados
PMs envolvidos em morte de trabalhador em São Cristóvão são afastados imagem

Criminosos fugiram do local

Os criminosos fugiram antes da chegada das equipes. No entanto, em nota, a PM afirma que diligências continuam sendo realizadas pela corporação e também pela Polícia Civil, com o objetivo de localizar e prender os envolvidos no crime.

A ocorrência será registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, localizada no Ogunjá, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, no entanto, a assessoria informou que "não está sabendo" sobre o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

assalto Polícia Salvador Segurança

Relacionadas

Mais lidas