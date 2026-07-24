Funcionários são feitos reféns após roubo de carga em Vista Alegre

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Funcionários foram feitos reféns na manhã desta sexta-feira, 24, após assaltantes roubarem uma carga de carne no bairro Vista Alegre, em Salvador, e os trancarem no baú de um caminhão. Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que resgatou as vítimas, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Além da liberação dos trabalhadores, a ação conjunta, de responsabilidade do Batalhão Apolo e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), resultou na recuperação do veículo e localização da da carga roubada, que esatava na Rua Franco Velasco.

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Após diligências, os policiais realizaram a abertura do compartimento e resgataram os funcionários que permaneciam presos no compartimento. Não há informações sobre feridos.

Criminosos fugiram do local

Os criminosos fugiram antes da chegada das equipes. No entanto, em nota, a PM afirma que diligências continuam sendo realizadas pela corporação e também pela Polícia Civil, com o objetivo de localizar e prender os envolvidos no crime.

A ocorrência será registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, localizada no Ogunjá, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, no entanto, a assessoria informou que "não está sabendo" sobre o caso.