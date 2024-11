Adolescente de 13 anos desaparece após fugir de casa em Salvador

Keisilane foi vista pela última vez na sexta-feira, 8, no bairro do Costa Azul - Foto: Arquivo Pessoal

Uma adolescente de 13 anos, Keisilane Bomfim do Espírito S. Santos, está desaparecida há sete dias em Salvador. Segundo familiares, ela teria fugido de casa após iniciar um relacionamento amoroso, o que teria gerado desentendimentos com a família. Keisilane foi vista pela última vez na sexta-feira, 8, no bairro do Costa Azul.

A família relata que o desaparecimento ocorreu após um incidente na escola e a tentativa de reprimir o relacionamento. “Ela foi para a escola na quinta-feira, 7, aprontou, começou a namorar. Quando foi na sexta, 8, a diretora ligou para minha mãe e mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí, quando minha mãe sai, ela leva uma chave, Keisilane leva outra. Minha mãe saiu para trabalhar. Quando minha mãe chegou às 19h, ela já não estava mais”, relata a irmã.

De acordo com familiares, esta não é a primeira vez que a adolescente desaparece | Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com familiares, esta não é a primeira vez que a adolescente desaparece, mas o tempo de ausência tem causado apreensão. “Para a gente, ela fugiu porque começou a namorar. E aí, como minha mãe não deixa namorar cedo, ela fugiu”, acrescenta a irmã, ressaltando o histórico recente de fuga da jovem. “Ela já teve histórico de desaparecer; já fugiu antes. Essa é a segunda vez. A primeira foi no final do mês passado, e ela ficou dois dias e meio desaparecida.”

A última aparição de Keisilane foi registrada quando ela retornou em casa após a escola, trocou de roupa e saiu vestindo um short jeans e uma blusa verde, levando consigo uma bolsa preta. Os familiares têm percorrido delegacias e hospitais em busca de pistas, mas ainda sem sucesso. “Já demos queixa, já fomos na DHPP, em Itapuã, já fomos no ML, nos hospitais, e nada de encontrar ela.”

Desde o dia do desaparecimento, a família tem feito diligências e registrado queixas em diversas unidades de segurança. “Na sexta-feira mesmo, quando ela sumiu, a gente foi na Pituba, na Décima-Sexta, e foi na DHPP. Segunda-feira agora, a gente foi na DHPP, deu queixa de novo. Ontem eu fui na DAI, e até agora nada”, finalizou a irmã.

Os familiares disponibilizam um telefone para quem tiver informações sobre o paradeiro de Keisilane: (71) 9914-8908.