Agência bancária do Imbuí é alvo de vandalismo; PM desconhece ação

Agência fica na rua das Araras - Foto: Leitor Portal A TARDE

A agência do Banco do Brasil, situada no bairro do Imbuí, em Salvador, foi alvo de vandalismo neste sábado, 16. Na ação, os vândalos tentaram destruir o local, e quebraram os vidros da agência.

Em uma das imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver uma das mesas do equipamento, que fica situado na rua das Araras, próximo aos bares do bairro, no chão, cercada por vidros espelhados.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) diz desconhecer a situação. “A 39ª CIPM não foi acionada para qualquer ocorrência dessa natureza”.