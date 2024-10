Aluguel no Imbuí é 50% mais barato que na Ondina; saiba preços em Salvador

O estudo analisou um total de 37.080 ofertas de imóveis para venda; rua na Ondina - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Um estudo de inteligência imobiliária da APSA, analisou os valores de aluguéis de imóveis de um a quatro quartos em Salvador, com base em anúncios de agosto. O preço do aluguel médio foi de R$ 51,11 por m², totalizando R$ 5.111 para um imóvel de 100 m², representando um aumento de 2,92% em relação a julho e 21,49% em relação ao ano anterior.

Alan Galvão, gerente de imóveis da APSA, mencionou uma tendência de estabilização nos preços, “Verificamos uma disparada de valores maior no final do semestre passado. De lá pra cá, os proprietários seguem tentando recuperar o valor do aluguel, pedindo valores mais altos, mas não na mesma proporção”.



Dos dez bairros analisados, sete deles tiveram o valor por metro quadrado para locação maior em agosto, em relação a julho. Confira abaixo:

Principais valores por bairro:

Ondina: R$ 86,99/m² (queda de 0,54%)

Barra: R$ 77,35/m² (aumento de 3,18%)

Caminho das Árvores: R$ 64,65/m² (aumento de 5%)

Patamares: R$ 64,09/m² (aumento de 8,4%)

Alphaville: R$ 59,26/m² (aumento de 2,74%)



Armação: R$ 51,36/m² (variação de 5,35%)



Piatã: R$ 50,55/m² ( variação de 5,21%)

Rio Vermelho: R$ 49,16/m² (queda de 5,16%)



Pituba: R$ 45,47 (aumento de 0,68%)



Imbuí: R$ 42,77 ( variação de -1,1%)

Residencial no bairro do Imbuí | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ao comparar o valor mais alto que se encontra na Ondina (R$/m² 86,99) versus o valor mais baixo em Imbuí (R$/m²42,77) verifica-se uma diferença de -50,8%.



A pesquisa também revelou que houve uma redução de 10% nas unidades alugadas de agosto de 2024 em comparação a agosto de 2023 e um aumento na rapidez de locação, com imóveis de um quarto sendo alugados em média em 16 dias, uma redução de 79,5%.

Além disso, o estudo observou uma queda nos preços de venda de imóveis usados em diversos bairros. O estudo analisou um total de 37.080 ofertas de imóveis para venda, com 78,7% sendo residenciais.

Imóveis na Barra | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Veja valores de venda:

Barra: valor de R$ 10.338 / m² - redução de 14%

Caminho das Árvores: R$ 8.479 / m² - redução de 5%

Rio Vermelho: R$ 7.041 / m² - queda de 6%

Armação: R$ 7.070 / m² - queda de 8%

Graça: R$ 6.385 m² - queda de 19%

Pituba: R$ 6.377 / m² - queda de 9%

Imbuí: R$ 6.641 / m² - redução de 8%.

Piatã - R$ 6.427 / m²

Costa Azul - R$ 6.157 / m²

Brotas - R$ 4.778 / m²