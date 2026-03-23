Ana Carolina Alonso projeta novo cenário para mulheres: "Transformação social"

Ana Carolina Alonso defende negócios próprios como proteção - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Em um cenário cada vez mais urgente de violência contra a mulher, o empreendedorismo é apontado como alternativa para empoderamento e segurança. O cenário doméstico é palco de intercorrências físicas e de outras naturezas contra mulheres, e a dependência financeira impede a denúncia, aponta a coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio Bahia, Ana Carolina Alonso. Ela foi uma das convidadas da Conferência Mulheres em Pauta, realizada pelo Grupo A TARDE no último dia 17, por ocasião do Mês da Mulher.

Neste contexto, ela destaca o papel do empreendedorismo como caminho de mudança de vida. “Acredito muito no empreendedorismo com um papel de transformação social, uma vez que ele possibilita que a mulher alcance a independência financeira e transforme a realidade de sua vida e de sua família”, afirmou.

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A Câmara da Mulher Empresária reúne mulheres do comércio, serviços, turismo e outros setores para discutir melhorias no ambiente de negócios para as mulheres. Outro órgão com atuação nesta área é o Sebrae, que busca capacitar elas para que sejam capazes de tirar suas ideias do papel, indica a gerente de educação empreendedora do Sebrae, Janaina Neves. Ela ressalta a importância do papel do programa Sebrae Delas, que atua na formação dessas profissionais enquanto empreendedoras.

“O empreendedorismo feminino é um caminho para que a gente consiga tornar essa mulher independente e a independência faz com que ela se torne menos vulnerável às questões de violência. O conhecimento é libertador então trabalhamos muito na formação dessas mulheres”, pontuou.

A capacitação feminina é uma prioridade também na Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), segundo sua presidente, Marise Chastinet, que não esteve presente no evento, mas teve seu depoimento apresentado em vídeo. Em sua fala, ela destaca que a Juceb convida empreendedoras de sucesso para encontros com mulheres que queiram abrir um negócio, mas estejam receosas. “Nesses encontros elas contam suas histórias, mostram as dificuldades que passaram e temos ouvido grandes histórias das mulheres que participaram”, afirmou.

O empreendedorismo é visto para além de uma alternativa financeira, sendo encarado também como uma ferramenta de empoderamento para mulheres.

A diretora comercial e de marketing da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Viviane Fonseca, explica que o empoderamento é um passo importante para garantir segurança para as mulheres. “O empreendedorismo agrega muito na independência, na autoconfiança da mulher. Sabemos que há um contexto de muita dependência ainda, principalmente financeira da mulher, então sem dúvidas isso protege a mulher de cenários vulneráveis”, disse.