André Fraga lança livro sobre soluções concretas para crise climática no Brasil

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Lançamento do livro "Tarja Verde – Alertas, angústias, ideias e esperanças" - Foto: Luisa Sena | Assessoria

O Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, foi palco do lançamento do livro "Tarja Verde – Alertas, angústias, ideias e esperanças", do ambientalista e vereador, André Fraga (PV).

O evento, realizado na noite da última quarta-feira, 15, reuniu interessados em políticas ambientais, justiça climática e desafios urbanos no espaço.

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A obra reúne textos produzidos por Fraga ao longo dos últimos anos, em formato de artigos curtos e reflexivos, com foco em temas como sustentabilidade, desigualdade, mobilidade, preservação e gestão pública.

Para o edil, o momento reforça a importância de criar espaços de escuta e mobilização em torno da agenda climática.

“O livro é um convite para pensar o presente com mais responsabilidade e menos indiferença. Se ele ajudar a ampliar o debate e estimular ação coletiva, já valeu”, disse.

O que diz o livro?

O livro propõe uma leitura acessível, conectada ao cotidiano e ao debate contemporâneo sobre como o Brasil pode avançar em soluções concretas diante do agravamento da crise climática.

Durante o evento, ele destacou que o livro nasce da necessidade de ampliar o alcance do debate ambiental, aproximando o tema da vida real e das decisões que moldam o território.

“O Tarja Verde é uma tentativa de organizar ideias e experiências acumuladas na caminhada pública e na militância ambiental, mas também de provocar reflexão. A crise climática já é parte do nosso presente e exige resposta política, planejamento e compromisso com as pessoas”, afirmou.

Reconhecimento técnico e político

O encontro contou ainda com a participação de Eduardo Jorge, médico sanitarista, ex-deputado federal e uma das principais referências da agenda ambiental no país, responsável pelo prefácio da obra.

Em sua fala, ele ressaltou a combinação entre preparo técnico e capacidade de articulação política que marca a trajetória de Fraga.

“Uma coisa muito importante no militante verde não é só querer fazer o bem pela ecologia: tem que ter formação técnica, tem que estudar, tem que ler. E André uniu essas duas coisas, a paixão pela ideologia verde e a capacidade de interpretar os problemas e construir propostas que convençam os outros de que aquilo é bom para todo mundo", disse Eduardo Jorge, em seguida, complementa:

"Em mais de vinte anos, ele nunca me decepcionou. Pelo contrário: cada vez mais eu sou fã dele. Acho que hoje André é, provavelmente, um dos melhores quadros do ambientalismo político do Brasil”, declarou ele.

Além da sessão de autógrafos, o lançamento foi marcado pelo diálogo com o público e pela presença de pessoas ligadas a movimentos sociais, universidades e organizações ambientais.