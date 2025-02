Aos 97 anos, Divaldo Franco recebe alta após nova internação

Médium e líder espírita Divaldo Franco - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Um dos fundadores do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho, o líder espírita Divaldo Franco, de 97 anos, recebeu alta médica nesta quarta-feira, 12, após ser internado para tratar uma infecção urinária.

Divaldo contraiu a infecção durante o tratamento de um câncer na bexiga, que o acometeu em novembro do ano passado. Em nota, a Mansão do Caminho informou que Divaldo está com quadro estável de saúde e segue as recomendações médicas em casa. Por hora segue afastado das atividades doutrinárias da casa.

Confira a nota na íntegra:

"O Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho têm a alegria de informar que o médium Divaldo Franco encontra-se em casa, com sua saúde plenamente recuperada e quadro clínico estável. Ele continua o processo de fisioterapia e cuidados nutricionais adequados. Divaldo Franco agradece pelas diversas orações e emanações positivas, formulando votos de muita paz a todos."