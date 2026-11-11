Após 185 anos, Harvard devolve à Bahia crânio de africano escravizado

Após mais de 180 anos, o crânio de um africano escravizado associado à Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835, retornou à Bahia nesta quarta-feira, 11. A devolução foi oficializada em uma cerimônia na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela, após um processo de repatriação que envolveu a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e o governo brasileiro.

Retirado da Bahia por um diplomata norte-americano no século XIX, o crânio foi encaminhado, em 1841, à coleção da Boston Society for Medical Improvement. Em 1889, passou a integrar o Warren Anatomical Museum e, em 1959, foi transferido para o Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia, vinculado a Harvard. Durante esse período, os restos mortais foram utilizados em estudos científicos, incluindo pesquisas fundamentadas em teorias eugenistas e racistas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A restituição ocorre no âmbito de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e a Ufba, com o objetivo de viabilizar o retorno dos restos mortais ao Brasil e contribuir para a preservação da memória histórica.

O processo também ocorre em um contexto de reconhecimento internacional dos impactos da escravização. Em 25 de março de 2026, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que reconheceu o tráfico transatlântico de africanos escravizados e a escravização como o crime mais grave contra a humanidade.

Para o líder espiritual da comunidade muçulmana da Bahia, Sheik Abdul, a repatriação representa o início do resgate da história de um ancestral cuja identidade ainda não foi descoberta. “Ninguém conhece ele, ninguém sabe o nome dele até agora, mas ele é alguém humano, muçulmano. Essa parte que a gente está fazendo é obrigação para a comunidade muçulmana”.

A dimensão histórica do retorno também foi destacada pela historiadora e superintendente de Relações Internacionais (SRI) da Ufba, Wlamyra Albuquerque. “Eu me sinto muito honrada de participar de um momento em que a gente consegue ajudar a concluir uma jornada. A gente está falando sobre os restos mortais de alguém que foi escravizado e que, depois de morto, ainda foi submetido a uma peregrinação forçosa”.

O professor titular do Departamento de História da Ufba, João Reis, participou das negociações, avaliou a devolução como uma conquista, mas ressaltou que a reparação é insuficiente.

“É uma sensação de vitória, de que a reparação foi mais ou menos feita, porque eu acho que Harvard nos deve mais. Eu acho que deveria pensar em outras camadas de reparação junto

à população negra brasileira, com pesquisas financiadas por eles ou com a contribuição para que se faça um memorial a esse indivíduo, ou à Revolta dos Malês”, relatou.

Na cerimônia, o reitor da Ufba, João Carlos Salles, ressaltou o significado simbólico da restituição e relacionou o episódio ao enfrentamento do racismo e da violência.

“Eu devo compreender esse momento como grande simbolismo histórico. É um período de combate ao racismo, à violência, e que faz elevar a nossa instituição e dizer que juntos, compreendendo o que ocorreu, faremos de tudo, lutaremos o tempo todo para que não se repita.”, disse.

Atuação diplomática

A repatriação foi viabilizada pela atuação conjunta do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), por meio da área cultural, sob responsabilidade da diplomata Tatiana Teixeira, e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)

*Sob supervisão de Miriam Hermes