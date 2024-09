Após 3 dias suspensos, ônibus voltam a circular no Alto do Coqueirinho

Os coletivos estavam suspensos desde a última sexta-feira, 23 - Foto: Bruno Concha - Secom/Salvador

Após três dias de suspensão, os ônibus retomaram a circulação no bairro de Alto do Coqueirinho, em Salvador. O atendimento retornou por volta das 15h desta segunda-feira, 26, mas segue suspenso na região do KM-17.

A interrupção aconteceu na última sexta-feira, 23, depois de um registro de operação policial, segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob). Procurada, a Polícia Militar não soube informar, por e-mail, se houve algum registro de crime ou de operação policial na região no dia informado pela Semob.

Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos ônibus na região.

