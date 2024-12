Após mortes de jovens, Prefeitura inicia reconstrução da Saramandaia

Operação envolve um esforço conjunto de diversos órgãos municipais - Foto: Divulgação / Codesal

A Prefeitura de Salvador, por meio dos órgãos que integram o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), coordenado pela Codesal, deu início à etapa de recuperação e reconstrução das áreas afetadas na comunidade de Saramandaia, em Pernambués, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na última semana e resultaram na morte de dois jovens.

A operação, que envolve um esforço conjunto de diversos órgãos municipais, foi planejada estrategicamente para restabelecer a normalidade e garantir a segurança das famílias atingidas.

Após concluída a fase de salvamento, realizada pelo Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate e retirada de moradores da área de risco, a Prefeitura avançou para a etapa de reconstrução. Nesta fase, técnicos da SEINFRA e SUCOP estão realizando os estudos topográficos necessários para a viabilização de contenções na área afetada, enquanto a SEDUR concluiu as análises técnicas que permitiram o planejamento das demolições, previstas para começar nesta segunda-feira, 2.

A Codesal já notificou os moradores das áreas de risco, e a SEMPRE finalizou o cadastramento das famílias para assegurar o acesso aos auxílios sociais. A Prefeitura-Bairro do Cabula tem dado suporte logístico às ações e está mobilizando esforços para atender às demandas das famílias impactadas. Simultaneamente, equipes da Limpurb estão retirando a terra e limpando as vielas da região.

“Cabe à Defesa Civil atuar antes, durante e depois dos desastres, com ações interligadas que reduzam os riscos e os danos às populações. A gestão de desastres requer planejamento, coordenação e a execução imediata de ações de resposta e recuperação”, explicou o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo. Ele reforçou que a operação integrada, conduzida sob a liderança do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos, reflete o compromisso da gestão municipal em reconstruir os espaços e prestar toda a assistência às pessoas que vivem na comunidade de Saramandaia.

Intervenções

Entre as medidas anunciadas pelo prefeito estão a construção de contenções de encostas, incluindo intervenções na Rua Amargosa, localizada entre Pernambués e Saramandaia, além de outras duas obras na mesma região. Também será iniciada a segunda etapa de obras de drenagem em Pernambués, que complementa a primeira intervenção já em andamento na Rua Santo Antônio de Pádua. Este trabalho preventivo impediu que alagamentos ocorressem na área nos últimos dias.

Um levantamento também está sendo feito para identificar quais outras áreas da cidade serão contempladas com as intervenções, assim como quantas famílias atingidas por alagamentos e deslizamentos serão amparadas com auxílios emergenciais.

Novembro chuvoso

As fortes chuvas que atingiram Salvador na última semana causaram acumulados expressivos de precipitação em várias pontos da cidade, resultando em encharcamento do solo e ampliação do risco de deslizamentos, como o ocorrido em Saramandaia.

Em São Martin, o acumulado de 464,6 mm foi cerca de 4 vezes maior que a média histórica de novembro, que é de 108,2 mm. Em Retiro, o volume chegou a 447,4 mm, enquanto Marechal Rondon registrou 442,8 mm e Saramandaia 420,4 mm.

De acordo com dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/Codesal), a estação meteorológica de Ondina, usada como referência histórica, registrou um acumulado de 322,8 mm em novembro, o maior índice para o mês desde 1963.