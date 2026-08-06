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FUTURO DE SALVADOR

Após novo prazo da FGV, Salvador define próximos passos do PDDU

Conselho Municipal marcou reunião para orientar atualização das normas urbanísticas

Ane Catarine
Por
CMS discute revisão do PDDU de Salvador
CMS discute revisão do PDDU de Salvador - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O Conselho Municipal de Salvador (CMS) realizará na próxima quinta-feira, 13, umareunião extraordinária para discutir os próximos passos da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), documento que estabelece as regras para o crescimento e a organização da cidade.

O encontro está marcado para as 13h30, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), no 19º andar.

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A reunião acontece após a gestão municipal anunciar a prorrogação por mais oito meses do contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelos estudos técnicos que vão orientar a atualização das normas urbanísticas da capital baiana.

Com a mudança no cronograma, a entrega final da proposta técnica ficou prevista para março de 2027.

Pela Lei Orgânica do Município, o PDDU aprovado em 2016 deveria ter passado por revisão em até oito anos. Ou seja, a atualização deveria ter sido concluída até 2024.

Conselho Municipal vai definir próximos passos da revisão

A reunião foi convocada pelo presidente do CMS, Sosthenes Macêdo, e terá como objetivo organizar o andamento dos trabalhos das Câmaras Temáticas, grupos técnicos responsáveis por analisar diferentes áreas do desenvolvimento urbano.

Entre os pontos previstos na pauta estão:

  • Análise dos temas distribuídos às Câmaras Temáticas: o conselho vai avaliar as pautas encaminhadas durante uma reunião realizada em 31 de julho;
  • Definição do formato dos próximos debates: os integrantes do conselho devem estabelecer como serão conduzidas as discussões sobre a atualização do PDDU.

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Por que a revisão do PDDU é importante?

O Plano Diretor é considerado o principal instrumento de planejamento urbano de Salvador.

Na prática, ele estabelece diretrizes que orientam como a cidade deve crescer, onde podem ser construídos novos empreendimentos e quais áreas devem receber investimentos ou proteção.

Entre os temas definidos pelo documento estão:

  • Mobilidade urbana: diretrizes para transporte público, circulação de veículos e implantação de novas vias;
  • Infraestrutura: planejamento de áreas que podem receber investimentos em obras, saneamento e equipamentos públicos;
  • Uso e ocupação do solo: regras para construção de imóveis, instalação de empreendimentos e preservação de áreas estratégicas.
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