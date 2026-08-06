Após novo prazo da FGV, Salvador define próximos passos do PDDU

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O Conselho Municipal de Salvador (CMS) realizará na próxima quinta-feira, 13, umareunião extraordinária para discutir os próximos passos da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), documento que estabelece as regras para o crescimento e a organização da cidade.

O encontro está marcado para as 13h30, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), no 19º andar.

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A reunião acontece após a gestão municipal anunciar a prorrogação por mais oito meses do contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelos estudos técnicos que vão orientar a atualização das normas urbanísticas da capital baiana.

Com a mudança no cronograma, a entrega final da proposta técnica ficou prevista para março de 2027.

Pela Lei Orgânica do Município, o PDDU aprovado em 2016 deveria ter passado por revisão em até oito anos. Ou seja, a atualização deveria ter sido concluída até 2024.

Conselho Municipal vai definir próximos passos da revisão

A reunião foi convocada pelo presidente do CMS, Sosthenes Macêdo, e terá como objetivo organizar o andamento dos trabalhos das Câmaras Temáticas, grupos técnicos responsáveis por analisar diferentes áreas do desenvolvimento urbano.

Entre os pontos previstos na pauta estão:

Análise dos temas distribuídos às Câmaras Temáticas : o conselho vai avaliar as pautas encaminhadas durante uma reunião realizada em 31 de julho;

: o conselho vai avaliar as pautas encaminhadas durante uma reunião realizada em 31 de julho; Definição do formato dos próximos debates : os integrantes do conselho devem estabelecer como serão conduzidas as discussões sobre a atualização do PDDU.

Por que a revisão do PDDU é importante?

O Plano Diretor é considerado o principal instrumento de planejamento urbano de Salvador.

Na prática, ele estabelece diretrizes que orientam como a cidade deve crescer, onde podem ser construídos novos empreendimentos e quais áreas devem receber investimentos ou proteção.

Entre os temas definidos pelo documento estão: