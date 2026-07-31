Revisão do PDDU de Salvador ganha mais 8 meses de estudos da FGV

Siga o A TARDE no Google

A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador terá mais oito meses de trabalho técnico antes da apresentação de uma nova proposta para a cidade.

Isso porque a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) prorrogou o contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela consultoria especializada no processo de atualização do documento.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme o termo aditivo publicado no Diário Oficial do Município, o contrato de R$ 3,6 milhões passa a ter vigência total de 20 meses, com encerramento previsto para 9 de março de 2027. Segundo a publicação, a extensão do prazo não altera o valor global.

Na prática, a prorrogação permite que a FGV continue desenvolvendo estudos, diagnósticos e análises técnicas que vão subsidiar a elaboração das novas regras urbanísticas da capital baiana.

Enquanto o processo não for concluído, Salvador seguirá sendo regida pelo PDDU aprovado em 2016.

Cobrança no Legislativo municipal

A ampliação do prazo ocorre em meio às cobranças de vereadores da Câmara Municipal, que pressionam a gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) pela apresentação do projeto de revisão do PDDU.

Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê /CMS

A previsão da administração municipal é enviar até dezembro deste ano a proposta do novo PDDU junto com a revisão da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS).

Com a prorrogação dos trabalhos técnicos executados pela FGV, no entanto, esse cronograma pode ser alterado.

Na Câmara, vereadores de oposição criticam a demora no envio da matéria, apontando que o prazo legal de oito anos desde a última aprovação, em 2016, já foi ultrapassado sem que a nova proposta fosse protocolada.

Entenda: por que a revisão do PDDU e da LOUOS é importante?

O PDDU (Lei nº 9.069/2016) e a LOUOS (Lei nº 9.148/2016) são os principais instrumentos que definem como Salvador deve crescer e se desenvolver.

Eles estabelecem onde podem ser construídos novos empreendimentos, quais áreas devem ser protegidas ambientalmente e como a infraestrutura urbana será distribuída para atender à população.

Entre os pontos analisados no processo de revisão estão:

regras para ocupação de terrenos e imóveis;

áreas destinadas à habitação de interesse social;

novos parâmetros para construções;

proteção de áreas ambientais e históricas;

planejamento da mobilidade urbana;

equilíbrio entre crescimento econômico e qualidade de vida.

Mudanças na equipe técnica

Além da prorrogação do contrato com a FGV, o prefeito Bruno Reis publicou o Decreto nº 42.059, que altera a composição do Grupo de Trabalho responsável pela revisão.

A coordenação dos trabalhos técnicos passará a ser exercida por Ana Paula Vicente dos Anjos, diretora de Desenvolvimento Urbano da Sedur, tendo Márcia Cardim Gomes dos Santos como suplente.

O grupo é formado por 12 membros titulares da administração municipal.