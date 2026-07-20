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PLANEJAMENTO

Revitalização do centro de Salvador pode ser foco do novo PDDU

Sedur apresentou processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da capital baiana

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador
Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur) apresentou o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da capital baiana nesta segunda-feira, 20, durante encontro promovido pela Associação Comercial da Bahia (ACB) no auditório da Casa Pia de São Joaquim.

O evento reuniu representantes do poder público e de diversos segmentos da sociedade civil para discutir a revitalização dos bairros do Comércio, Centro Histórico, Barroquinha, Calçada e Península de Itapagipe.

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O debate sobre o futuro da região central de Salvador também acontece em um momento estratégico para a revisão do PDDU e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos).

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Sosthenes Macêdo, titular da Sedur, reafirmou o compromisso da Prefeitura com uma revisão participativa do Plano Diretor, destacando que o processo vem sendo construído de forma coletiva.

“A revisão do PDDU está sendo construída a quatro mãos, com ampla participação social. A Sedur está à disposição para contribuir com esse processo de revitalização, que representa uma oportunidade de impulsionar o desenvolvimento urbano, fortalecer o Comércio e gerar emprego e renda para a população”, disse ele durante o encontro.

Por sua vez, o diretor de Desenvolvimento Urbano da Sedur, Daniel Gallo, apresentou as etapas já realizadas no processo de revisão do Plano Diretor: “A ampla participação popular tem sido um dos pilares da construção do novo PDDU, garantindo que as contribuições da sociedade sejam incorporadas ao planejamento urbano de Salvador”.

A presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, ressaltou a importância do debate sobre o futuro da cidade e o papel das instituições na construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano.

Imagem ilustrativa da imagem Revitalização do centro de Salvador pode ser foco do novo PDDU
Foto: Ascom/Sedur

"Falar da cidade é falar das escolhas e decisões que tomamos para o seu futuro. Promover esse debate entre a sociedade civil e as instituições é fundamental para construirmos uma Salvador mais sustentável, com desenvolvimento econômico e qualidade de vida", destacou.

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Tags

desenvolvimento urbano PDDU revitalização Salvador

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