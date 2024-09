Após registrar queda, IBGE aponta crescimento da população de Salvador

Salvador é a quinta cidade mais populosa do Brasil - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

A população de Salvador voltou a crescer, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira, dia 29. O estudo tem como referência a data de 1º de julho de 2024 e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

De acordo com os dados divulgados hoje, a capital baiana tem 2.568.928 habitantes, ocupando a quinta colocação entre as cidades mais populosas do Brasil, ficando atrás de São Paulo (11.895.578), Rio de Janeiro (6.729.894), Brasília (2.982.818) e Fortaleza (2.574.412).

O número representa um aumento de 6,2% em relação ao Censo 2022 publicado pelo IBGE em junho do ano passado, quando a cidade contabilizou 2.418.005 pessoas.

Capital baiana registrou aumento de habitantes | Foto: Divulgação / IBGE

Conforme os dados divulgados em 2023, Salvador havia perdido 9,6% de seus moradores na comparação com os dados da última operação censitária realizada em 2010. Dessa forma, a cidade caiu duas posições entre as mais populosas do país, saindo da 3ª para a 5ª posição: foi superada por Brasília e Fortaleza.

Salvador tinha 257.651 residentes a menos do que tinha no início da década passada, o que colocava a cidade na liderança da lista das maiores reduções em dados absolutos. Foi mais que o dobro do Rio de Janeiro, que figurou na segunda posição. No entanto, a redução de 109.023 residentes na capital fluminense representa uma queda de apenas 1,7%.

Brasil

O IBGE estima que o Brasil tenha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do país

Guarulhos e Campinas, ambos em São Paulo, são os únicos não-capitais que aparecem na lista, com 1,3 milhão e 1,2 milhão, respectivamente. Eles também são os municípios mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 961 mil.

Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade (MG) é o menos populoso, com 854. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, completam a lista de municípios com menos de mil habitantes.