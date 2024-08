Após tiroteio, ônibus voltam a circular no fim de linha de Pernambués

Serviço foi retomado por volta das 7h30 - Foto: Betto Jr. | Secom

Após um tiroteio durante a madrugada, a circulação de ônibus no bairro de Pernambués, em Salvador, voltou a ser reestabelecida, já que havia sido suspensa nas primeiras horas desta quinta-feira (22).



Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o atendimento foi retomado por volta das 7h30. O serviço de transporte havia sido suspenso no início da manhã, após registro de tiroteio durante a madrugada.

Ainda segundo a Semob, com o reforço no policiamento, os coletivos passaram a circular até o final de linha da localidade. Equipes da Semob e prepostos das concessionárias acompanham a circulação dos coletivos.

A Polícia Militar informou que agentes da 1ª CIPM foram acionados para averiguar informação sobre homens armados transitando na localidade conhecida como Baixa do Manú e imediações, em Pernambués. Ao chegarem, realizaram buscas com o apoio do BPatamo, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com a PM, o policiamento segue reforçado com o apoio de unidades especializadas até a normalização do serviço de transporte coletivo na região.