Arena A TARDE ganha climatização e amplia conforto para eventos em Salvador

Com inovação e sustentabilidade, a Arena A TARDE busca ampliar o conforto do público durante os eventos. Agora, a Arena conta com climatização moderna e eficiente aumentando o alto padrão e a experiência do público no espaço cultural.

O espaço já oferece uma infraestrutura moderna, com acessibilidade, camarim, banheiros climatizados, praça de alimentação e palco amplo. Com a implantação do novo sistema de climatização, a Arena A TARDE proporciona ainda mais conforto e qualidade ao público.

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A climatização da Arena A TARDE, em parceria com a Ecopure, é um passo estratégico dentro do nosso plano contínuo de modernização. Oferecer um ambiente com conforto térmico de excelência é inegociável para entregarmos uma experiência memorável ao público e aos nossos parceiros Eduardo Dute - Diretor da rádio A TARDE FM

Como funciona a climatização da Arena A TARDE?

Idealizada pela empresa EcoPure, o novo sistema une custo benefício e sustentabilidade. Ao A TARDE, o gestor da empresa, Antonio Valença, explica que o equipamento utiliza um motor com hélice para aspirar ar externo através de painéis evaporativos umedecidos por uma bomba de recirculação, realizando a troca de calor.

“O climatizador expulsa o calor e joga um ar frio no ambiente, deixando a sensação térmica melhor. Como se você tivesse um sol muito quente e você ter achado um pé de árvore e ficado na sombra dessa árvore. É isso que esse sistema de climatização totalmente natural faz”, explicou.

1 de 3 Alcione abre nova turnê com show grandioso na Arena A TARDE projeto Samba de Classe. | Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

2 de 3 ARENA A TARDE Alcione abre nova turnê com show grandioso na Arena A TARDE | Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

3 de 3 ARENA A TARDE Alcione abre nova turnê com show grandioso na Arena A TARDE projeto Samba de Classe. | Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 10/01/2025

O novo sistema de climatização da Arena A TARDE reúne uma série de recursos que se destacam pela tecnologia e eficiência. Entre os principais diferenciais estão:

O sistema reduz a temperatura em até 13 graus, sendo 90% mais econômico que o ar-condicionado.

Com baixa necessidade de manutenção, o aparelho utiliza pré-filtros e promove cerca de 40 trocas de ar por hora, evitando a recirculação de vírus, germes e bactérias, ao contrário dos sistemas convencionais.

Sobre a Arena A TARDE

Localizada no Caminho das Árvores, em Salvador, a Arena A TARDE é um espaço cultural moderno projetado para receber shows, festivais, eventos corporativos, ativações de marcas e experiências ao vivo.

A Arena A TARDE já recebeu inúmeros eventos e shows de grandes artistas brasileiros, como o Samba de Classe, que contou com apresentação de Alcione. O espaço também já recebeu artistas como Léo Foguete, Seu Jorge e Jau, além de eventos como o Festival A TARDE FM.

E a programação não para por aí.Ainda em 2026, a Arena, agora climatizada, receberá novos shows, entre eles uma apresentação de BK e mais uma edição do Samba de Classe, desta vez com Alexandre Pires.