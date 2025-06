Arena Aquática Salvador abre inscrições com 1,2 mil vagas gratuitas

A piscina da Arena Aquática Salvador é semi-olímpica e destinada ao trabalho social - Foto: Vitor Santos/ Secom PMS

Mais de 1,2 mil vagas gratuitas de natação e hidroginástica estão sendo oferecidas pela Arena Aquática Salvador. As inscrições para as aulas na Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, iniciam nesta terça-feira, 10, e seguem até a quinta-feira, 12.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da arena. As vagas segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), serão distribuídas por meio de sorteio eletrônico. Os selecionados serão avisados via e-mail e receberão uma lista com os documentos necessários para a matrícula.

Aulas

As aulas dos cursos acontecerão nos três turnos, das 6h às 18h, com duração média de 45 minutos. Serão duas aulas por semana, entre segunda e sexta-feira, durante um ano.

Vale ressaltar que para se inscrever para as aulas de hidroginástica é preciso ter, no mínimo, 18 anos. Já nas aulas de natação podem participar pessoas com idade a partir de 6 anos.

Arena Aquática Salvador

A piscina da Arena Aquática Salvador é semi-olímpica e destinada ao trabalho social. Além das aulas de natação, o espaço oferece lições de hidroginástica para a população. Eventos esportivos também são realizados no local, que também funciona como espaço de treino.