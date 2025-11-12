Arte e solidariedade: Sistema Comércio BA dá início ao Natal Solidário

Peças que serão leiloadas - Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

O Sistema Comércio BA iniciou a décima segunda edição da campanha Natal Solidário: o Leilão Solidário nesta quarta-feira, 12, no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio. Os convidados terão a oportunidade de arrematar peças artesanais exclusivas, doadas pelo Centro de Formação Artesanal (CFA) do Sesc.

O montante arrecadado será revertido em doações para as entidades assistenciais baianas beneficiadas anualmente pela campanha Natal Solidário. Somado a isso, o público conta com a opção de realizar doações em dinheiro via PIX.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao Portal A TARDE, o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, afirmou que a expectativa para a campanha “é muito boa”. “Estamos muito animados com a nova edição. Nós apelidamos de Leilão Solidário exatamente no sentido de que possamos dar o start para que a gente arrecade fundos, donativos e para que possamos entregar ao final da campanha, em dezembro, um número bem grande de doações. [...] A nossa expectativa é sempre muito grande, porque nós estamos muito imbuídos disso, temos uma equipe coesa, a imprensa está ajudando muito”, disse.

O Natal Solidário beneficia cerca de 200 entidades assistenciais da Bahia, que atendem a idosos e crianças, contando com o apoio do programa Sesc Mesa Brasil, responsável pela logística de entrega das doações. Para esta edição estão previstas ações em torno dos colaboradores da instituição, a exemplo do Bazar Solidário, na Casa do Comércio. Nesta ação os colaboradores podem doar peças e as adquirir. Toda a renda arrecadada é revertida em doações, entre alimentos estocáveis e materiais de higiene e limpeza.

Os donativos recebidos pelo Natal Solidário incluem alimentos estocáveis, materiais de limpeza e higiene, e brinquedos. Há ainda a opção de realizar doações em dinheiro via PIX, que é revertido em mais donativos. Os pontos de coleta de doações incluem as unidades do Sesc e Senac na capital e interior, e a sede administrativa, a Casa do Comércio, em Salvador.

“Os empresários estão a cada ano se conscientizando que podem doar um pouquinho. Ou seja, é sempre uma expectativa de superação do ano anterior. Nós vamos ao final com certeza comemorar mais um Natal muito feliz, superando as nossas expectativas. Nós temos aqui hoje algumas coisas de inovações nesse leilão, temos muito mais peças do que no ano passado. Nós trouxemos alguns artesãos que estão fazendo peças para leiloar aqui. Tem uma série de coisas aqui que a gente vai inovar”, afirmou Kelsor Fernandes.

Kelsor Fernandes | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

A gerente de Programas Sociais do Sesc, Juliana Nejaim, explicou que o programa Sesc Mesa Brasil é a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina. “A gente busca onde sobra e leva para quem precisa. Temos um edital de seleção no nosso site, onde as instituições que têm interesse em receber esse tipo de doação se inscrevem. E a partir do momento que a gente tem uma análise documental, que faz uma visita técnica, elas passam a fazer parte do nosso cadastro”, detalhou.

Nejaim pontuou que eles buscam vários parceiros que “doam os alimentos que estão em excedentes ou próximo do prazo de validade e a gente leva para essas instituições. Só que a gente faz muito além disso. Não é só essa entrega de alimentos, a gente também tem ações educativas. A gente trabalha com empreendedorismo, sustentabilidade e aproveitamento integral dos alimentos com todas essas instituições que são cadastradas”.

Isso casa com a campanha do Natal Solidário, que a gente arrecada alimentos. Nesse momento, buscamos uma força maior dos nossos parceiros, de empresários, de pessoas físicas, da sociedade de uma forma geral, para que neste momento elas incentivem mais ainda essa doação. Juliana Nejaim - gerente de Programas Sociais do Sesc

Juliana Nejaim | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Madrinha da campanha, Cassia Fernandes ressaltou que essa é uma iniciativa positiva, “que faz com que o setor empresarial de fora se mobilize também para nos ajudar, porque os resultados são sempre positivos. As entidades precisam e a gente consegue abraçar um número grande de entidades. Esse leilão é para abrir a campanha para o público de fora”.

Cassia Fernandes | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Uma das artesãs do CFA do Sesc que estava presente no leilão fazendo uma peça de cerâmica durante o evento foi Ana Veloso, que definiu a experiência como “maravilhosa”.

“E a proposta do evento é justamente trazer algo do que a gente já produz lá no nosso Centro de Formação Artesanal, que é a unidade daqui do Sesc. Além de a gente mostrar o que a gente produz lá, a gente está produzindo algumas peças que serão reveladas aqui junto no evento. Pensando no Natal, a gente planejou trazer a Sagrada Família para poder fazer parte do evento”, detalhou em conversa com o Portal A TARDE.