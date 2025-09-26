Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Coreógrafo focou na dança contemporânea durante a oficina - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A Bahia segue dominando a 14ª Bienal Sesc de Dança. Após a apresentação do Balé Folclórico da Bahia na abertura do festival, na quinta-feira, 25, o segundo dia, nesta sexta-feira, 26, foi marcado por uma oficina de dança afro-brasileira, comandada por José Carlos Arandiba, o Zebrinha.

Durante a aula, o coreógrafo e diretor artístico do BFB apresentou passos contemporâneos, estilo dominado pela companhia baiana. A turma contou com alunos de todos os gêneros e idades, de jovens a idosos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Zebrinha explicou que a essência da dança é preservar e perpetuar a cultura negra para outras pessoas. “Apesar de ser uma pessoa emocionada, eu trago, quando me proponho a dar aula, eu me coloco naquele lugar de simplesmente um professor de dança, o que foi genial aqui”, disse.

O baiano ainda revelou que não costuma preparar a aula e sente a energia da turma ao chegar no local. “Hoje em dia, quando eu faço esse tipo de ação, eu não chamo nem troca, mas de verdade. Eu venho sem saber muito o que fazer, porque eu não sei quem eu vou encontrar”, explicou.

Oficina de dança afro comandada por Zebrinha | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

“A partir do grupo que eu encontro, eu formato essa aula, crio uma didática e o resultado é maravilhoso. Porque usando as armas e as técnicas ancestrais a gente alcança esse objetivo, que é despertar a memória do corpo dessas pessoas. A memória preta, quero dizer”, concluiu ele, que ao final da aula contou suas experiências com a dança para os alunos.

Bienal Sesc de Dança

A 14ª Bienal Sesc de Dança segue até o dia 5 de outubro e conta com uma programação para todos os gostos e idades. As apresentações podem ser assistidas de forma gratuita ou pagas (com compra online pelo app Credencial Sesc SP ou presencial, nas bilheterias das Unidades do Sesc SP) e estão espalhadas por toda a cidade de Campinas, que sedia o evento pela décima vez.

O evento também apresenta performances de rua, intervenções em espaços públicos e atividades voltadas ao público infantil e familiar. A programação ainda inclui oficinas e encontros teórico-práticos com artistas nacionais e internacionais.

*A repórter foi convidada para acompanhar o evento em São Paulo.