HOME > CULTURA
OFICINA

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Coreógrafo comandou a oficina de dança afro-brasileira em São Paulo

Franciely Gomes*

Por Franciely Gomes*

26/09/2025 - 23:25 h
Coreógrafo focou na dança contemporânea durante a oficina
Coreógrafo focou na dança contemporânea durante a oficina

A Bahia segue dominando a 14ª Bienal Sesc de Dança. Após a apresentação do Balé Folclórico da Bahia na abertura do festival, na quinta-feira, 25, o segundo dia, nesta sexta-feira, 26, foi marcado por uma oficina de dança afro-brasileira, comandada por José Carlos Arandiba, o Zebrinha.

Durante a aula, o coreógrafo e diretor artístico do BFB apresentou passos contemporâneos, estilo dominado pela companhia baiana. A turma contou com alunos de todos os gêneros e idades, de jovens a idosos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Zebrinha explicou que a essência da dança é preservar e perpetuar a cultura negra para outras pessoas. “Apesar de ser uma pessoa emocionada, eu trago, quando me proponho a dar aula, eu me coloco naquele lugar de simplesmente um professor de dança, o que foi genial aqui”, disse.

O baiano ainda revelou que não costuma preparar a aula e sente a energia da turma ao chegar no local. “Hoje em dia, quando eu faço esse tipo de ação, eu não chamo nem troca, mas de verdade. Eu venho sem saber muito o que fazer, porque eu não sei quem eu vou encontrar”, explicou.

Oficina de dança afro comandada por Zebrinha
Oficina de dança afro comandada por Zebrinha | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

“A partir do grupo que eu encontro, eu formato essa aula, crio uma didática e o resultado é maravilhoso. Porque usando as armas e as técnicas ancestrais a gente alcança esse objetivo, que é despertar a memória do corpo dessas pessoas. A memória preta, quero dizer”, concluiu ele, que ao final da aula contou suas experiências com a dança para os alunos.

Bienal Sesc de Dança

A 14ª Bienal Sesc de Dança segue até o dia 5 de outubro e conta com uma programação para todos os gostos e idades. As apresentações podem ser assistidas de forma gratuita ou pagas (com compra online pelo app Credencial Sesc SP ou presencial, nas bilheterias das Unidades do Sesc SP) e estão espalhadas por toda a cidade de Campinas, que sedia o evento pela décima vez.

Mais vagas: Bahia celebra 18 anos do Ouro Negro com maior investimento da história
Governo assina contrato para transformar Palácio da Aclamação em novo centro
Evento em Lauro de Freitas promove saúde, equilíbrio e bem-estar

O evento também apresenta performances de rua, intervenções em espaços públicos e atividades voltadas ao público infantil e familiar. A programação ainda inclui oficinas e encontros teórico-práticos com artistas nacionais e internacionais.

*A repórter foi convidada para acompanhar o evento em São Paulo.

Bienal Sesc de Dança Cultura Afro-Brasileira zebrinha

x