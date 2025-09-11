Associação Baiana de Deficientes comemora 45 anos e celebra inclusão

Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição - Foto: Divulgação

A Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF) vai realizar no dia 18 de setembro, às 14h, o aniversário de 45 anos da instituição que vai ser celebrado no Instituto Feminino da Bahia, em Salvador.

A programação contará com homenagens, apresentações culturais e a entrega do “Troféu Parceria 45 anos”, idealizado especialmente para a data festiva.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos felizes em poder comemorar mais um ciclo com os nossos parceiros e associados. A ABADEF foi criada para ser um ambiente acolhedor e promover oportunidades, garantindo que nós, pessoas com deficiência, possamos nos capacitar profissionalmente, ter acesso à cultura e a lugares que eram tidos como impossíveis. É gratificante atuar na vida dessas pessoas, contribuindo para fortalecer a autonomia e desenvolvimento de cada uma delas”, disse a presidente da ABADEF Silvanete Brandão.

Também haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição, além de mostras culturais inclusivas de artistas com deficiência. Além disso, acontecerá a apresentação da nova marca da ABADEF, que apresenta a nova fase da associação em várias frentes, inclusive na ampliação dos atendimentos realizados.

Fundada em 02 de setembro de 1980, a ABADEF é considerada a maior instituição baiana dedicada à luta pela inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, consolidando-se como espaço de acolhimento, lazer, esporte e promoção da cidadania. Em mais de 4 décadas e com mais de 5 mil associados, a instituição se tornou referência através de diversas iniciativas, incluindo palestras, seminários, cursos de formatação e até um bloco de carnaval: o “Me Deixe à Vontade”.