Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Associação Baiana de Deficientes comemora 45 anos e celebra inclusão

ABADEF foi criada no dia 2 de de setembro de 1980 e luta pela inclusão

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 10:20 h
Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição
Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição -

A Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF) vai realizar no dia 18 de setembro, às 14h, o aniversário de 45 anos da instituição que vai ser celebrado no Instituto Feminino da Bahia, em Salvador.

A programação contará com homenagens, apresentações culturais e a entrega do “Troféu Parceria 45 anos”, idealizado especialmente para a data festiva.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos felizes em poder comemorar mais um ciclo com os nossos parceiros e associados. A ABADEF foi criada para ser um ambiente acolhedor e promover oportunidades, garantindo que nós, pessoas com deficiência, possamos nos capacitar profissionalmente, ter acesso à cultura e a lugares que eram tidos como impossíveis. É gratificante atuar na vida dessas pessoas, contribuindo para fortalecer a autonomia e desenvolvimento de cada uma delas”, disse a presidente da ABADEF Silvanete Brandão.

Também haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição, além de mostras culturais inclusivas de artistas com deficiência. Além disso, acontecerá a apresentação da nova marca da ABADEF, que apresenta a nova fase da associação em várias frentes, inclusive na ampliação dos atendimentos realizados.

Fundada em 02 de setembro de 1980, a ABADEF é considerada a maior instituição baiana dedicada à luta pela inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, consolidando-se como espaço de acolhimento, lazer, esporte e promoção da cidadania. Em mais de 4 décadas e com mais de 5 mil associados, a instituição se tornou referência através de diversas iniciativas, incluindo palestras, seminários, cursos de formatação e até um bloco de carnaval: o “Me Deixe à Vontade”.

Leia Também:

TJ recebe peça teatral, oficinas e diversas atividades para a criança
Recordista paraolímpico celebra conquistas e pede mais visibilidade
Oficina de teatro oferece aulas para surdos e deficientes auditivos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abadef, aniversário Inclusão Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição
Play

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição
Play

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Haverá uma sessão solene para homenagear nomes importantes que fazem parte da trajetória da instituição
Play

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

x