Atitude da Vinci Airports gera confusão com taxistas em Salvador

Uma atitude polêmica adotada pela Vinci Airports, na madrugada deste sábado, 30, no Aeroporto de Salvador, revoltou taxistas presentes no local e gerou confusão.

Por volta das 2h10, um funcionário da concessionária se preparava para retirar uma placa de sinalização que delimitava o espaço para a ocupação de quatro vagas para taxistas.

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Após o preposto subir em um pequeno andaime, os taxistas se aproximaram do homem para retirar as ferramentas utilizadas por ele para a retirada da placa. O item ainda está no local.

A medida controversa da concessionária se soma a outras que vêm sendo adotadas pelo comando da empresa, que tem como CEO Júlio Ribas, a exemplo da Kiss and Fly.

O dirigente, inclusive, vem tensionando as relações com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores para manter a cobrança da taxa.

Apelo

Em vídeo publicado nas redes sociais após o fato, o presidente da Associação Geral dos Taxistas da Bahia, Denis Paim, pediu atenção por parte da Prefeitura de Salvador e Câmara de Vereadores da capital baiana pelas diversas tentativas da Vinci Airports de retirar a placa do local, conforme ameaça já feita pelo CEO da empresa, Júlio Ribas.

"Nessa madrugada, funcionários da Vinci, mais uma vez, fizeram outra tentativa de retirar a placa que está regulamentada pelo Município [...] Eram duas horas da manhã, os trabalhadores queriam trabalhar e eles tirando a placa de táxi, mas não conseguiram. Os taxistas resistiram e vão conseguir continuar resistindo. Não vamos deixar retirar essa placa. Vamos buscar entendimento da Câmara de Vereadores", afirmou o dirigente.

"Tem um projeto de lei do presidente da Câmara, Carlos Muniz, e vamos pedir esse apoio à Câmara. Nós não vamos aceitar que retirem essa placa. A Semob disse que não era para tirar e vem a Vinci mandando tirar às duas da manhã. Só que a gente, taxista, não deixou", completou Paim.

Guerra no Aeroporto: CEO da Vinci desafia Semob e manda retirar placa de táxi

Como se não bastasse a luta diária para continuar trabalhando nas dependências do Salvador Bahia Airport após a implantação do Kiss and Fly — sistema de cobrança de permanência no meio-fio das áreas de embarque e desembarque —, os taxistas comuns dizem agora enfrentar um novo problema: a manutenção de uma placa de sinalização de vagas destinadas à categoria.

Isso porque, na tarde da última quinta-feira, 28, menos de 24 horas depois da colocação da placa indicativa de vagas na área de desembarque inferior, os trabalhadores foram surpreendidos com a notícia de que ela seria retirada a mando do CEO da VINCI Airports no Brasil, Júlio Ribas.

"Agora de tarde [quinta-feira], os caras [taxistas] me ligam dizendo: 'o pessoal daqui da Vinci está querendo tirar placa de táxi que a prefeitura colocou. Falei para eles que, com certeza, a prefeitura tinha ofício para colocar a placa, disse para não deixarem tirar nada", contou Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT).

Ele informou ainda que a placa foi instalada no local, na última quarta-feira, 27, por agentes da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

"O pessoal da Semob pediu para chamar o pessoal da Vinci para ver o ofício. Mas, eles não desceram. Então, fui lá [atrás de Júlio Ribas]. Quando cheguei, Júlio estava saíndo de uma reunião. Aí ele pediu para eu entrar na sala e ele me disse que tem poder e ninguém pode colocar placa nenhuma ali, a não ser eles", contou Denis Paim.

"Eu perguntei a ele: se é a prefeitura quem comanda o solo, como é que vai mandar tirar sem autorização? Então, quem manda mais? Ele ou a prefeitura? Porque ele disse na minha cara que iria tirar a placa e que a prefeitura tinha que entrar em contato com ele antes de colocar e ver se ele ia querer ou não. Ele disse que vai tirar", complementou o presidente da AGT.