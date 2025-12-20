SALVADOR
Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes
Acidente foi registrado no início da manhã deste sábado, 20
Por Victoria Isabel
Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado, 20, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações iniciais, a colisão deixou uma pessoa morta e outras duas feridas.
De acordo com relatos iniciais, o motorista de um carro perdeu o controle da direção, bateu em um poste de energia elétrica e provocou a queda da estrutura, que bloqueou completamente a via.
A equipe de reportagem entrou em contato com a Transalvador e a Neoenergia Coelba em busca de informações oficiais sobre o ocorrido.
*Matéria em atualização
