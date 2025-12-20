Menu
SALVADOR
SALVADOR

Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes

Acidente foi registrado no início da manhã deste sábado, 20

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 10:57 h
Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado, 20, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações iniciais, a colisão deixou uma pessoa morta e outras duas feridas.

De acordo com relatos iniciais, o motorista de um carro perdeu o controle da direção, bateu em um poste de energia elétrica e provocou a queda da estrutura, que bloqueou completamente a via.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Transalvador e a Neoenergia Coelba em busca de informações oficiais sobre o ocorrido.

Veja vídeo:

*Matéria em atualização

acidente de trânsito colisão itapuã Salvador

x