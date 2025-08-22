Menu
PROMOÇÃO

Azul oferece voo para Salvador por R$ 89; veja como participar

Companhia aérea lança promoção para novos clientes do Azul Fidelidade

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

22/08/2025 - 15:31 h
Farol da Barra, em Salvador
Farol da Barra, em Salvador -

A Azul Linhas Aéreas anunciou uma nova campanha que pode render viagens nacionais por menos de R$ 100. Até o próximo domingo, 24, quem abrir uma conta no programa Azul Fidelidade utilizando o código promocional NIVER16 recebe 4 mil pontos grátis para emitir passagens.

Com a promoção, é possível resgatar trechos nacionais pagando apenas as taxas de embarque. Confira trechos nacionais com a Azul até 4 mil pontos:

  • Aracaju (AJU) x Salvador (SSA) – setembro de 2025 – R$ 89,61
  • São Paulo (GRU) x Curitiba (CWB) – setembro de 2025 – R$ 73,54
  • Campinas (VCP) x Brasília (BSB) – outubro de 2025 – R$ 71,84

Os valores se referem às tarifas com desconto para clientes do plano Azul Básico.

Trecho de Aracaju para Salvador com até 4 mil pontos
Trecho de Aracaju para Salvador com até 4 mil pontos | Foto: Reprodução | Passagem de Primeira

Como participar da promoção da Azul Fidelidade

Para garantir os 4 mil pontos, é preciso realizar o cadastro no site ou aplicativo da Azul até 24 de agosto de 2025, seguindo o passo a passo:

  • Acesse o site do Azul Fidelidade e preencha seus dados;
  • Insira o código NIVER16 no campo “Possuo um código promocional de cadastro”;
  • Finalize a inscrição clicando em “Cadastre-se na Azul”.

Os pontos serão creditados em até 20 dias após o término da campanha e terão validade de 6 meses.

Regras da oferta

A promoção é válida apenas para novos clientes do Azul Fidelidade com CPF, maiores de 2 anos, que realizarem o cadastro nos canais digitais oficiais da Azul. Não participam clientes já cadastrados ou contas abertas sem o uso do código promocional.

A companhia ressalta que os pontos não podem ser transferidos gratuitamente para outras contas e não são qualificáveis para upgrade de categoria. A Azul também se reserva o direito de alterar ou suspender a campanha sem aviso prévio.

Azul Fidelidade Azul Linhas Aéreas Passagens baratas promoções aéreas

