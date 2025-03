Bahia registra quase 700 mil empreendedoras em 2023, segundo Sebrae

Fisioterapeuta Aline Manta comanda uma equipe formada 100% por mulheres - Foto: Divulgação

Mais de 10 milhões de mulheres são donas do seu próprio negócio, número que representa um crescimento de 35% entre os anos de 2012 e 2023, segundo dados do Sebrae. Na Bahia, o órgão registrou em seu último levantamento, de 2023, o total de quase 700 mil empreendedoras.

Entre as mulheres empreendedoras, está a fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, Aline Manta. O desejo de um olhar mais atento ao paciente foi a "virada de chave" para a profissional colocar em prática seu desejo de empreender na área da saúde.

O objetivo do seu negócio é claro: desenvolver um tratamento especializado nas especialidades de fisioterapia pélvica e obstétrica. Foi através dessa ideia que, em 2020, no início da pandemia da covid-19, a especialista fundou a Fiorella, uma clínica com uma equipe 100% feminina. De quatro anos pra cá, Aline acumulou conquistas, mas também dificuldades. Entre elas, a administração burocrática da empresa.

“Eu estava preparada para o tratamento humanizado, dar o acolhimento e atendimento necessário, mas a preocupação com a qualidade dos serviços, entradas e saídas de caixa, essa parte, sem dúvida, é a mais complicada”, conta. Este é um problema comum às empreendedoras baianas que, segundo o Sebrae, recebem menos apoio para a gestão de suas pequenas empresas.

O negócio de Aline Manta corresponde ao setor mais representativo para as mulheres: serviços. Visando o futuro, a especialista acredita que a transformação passa pela ampliação da participação das mulheres no mercado de trabalho.

“A mulher empreendedora se coloca à frente de um negócio não só por motivos financeiros, mas pelo propósito de impactar vidas. É a rede de acolhimento e crescimento mútuo que nos move”, reflete.

De acordo com o olhar da especialista, o crescimento da clínica viabiliza sua própria expansão e ela deixa um conselho para outras empreendedoras: “se conectem e compartilhem de uma rede de apoio para dar forças e caminhos, umas às outras, para vencerem os desafios do empreendedorismo”.