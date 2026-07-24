Bahia tem 28 praias impróprias para banho neste final de semana; veja a lista

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Das 147 praias e trechos do litoral baiano monitorados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), cerca de 28 locais estão impróprios neste fim de semana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 24, no novo boletim de balneabilidade.

Os outros 119 pontos foram classificados como próprios para banho. A avaliação considera a presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), utilizada como indicador de contaminação por esgoto, conforme critérios do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Salvador reúne maior número de praias impróprias

Salvador segue concentrando o maior número de praias com restrição para banho. Entre elas estão:

São Tomé de Paripe,

Tubarão,

Periperi,

Penha,

Bogari,

Boa Viagem,

Roma,

um trecho do Rio Vermelho,

Amaralina,

Pituba,

Armação,

Boca do Rio,

Corsário,

Patamares,

Piatã.

Apesar disso, algumas das praias mais procuradas da capital continuam liberadas. É o caso de Porto da Barra, Farol da Barra, Ondina, Buracão, Bonfim, Pedra Furada, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Litoral Norte tem poucas restrições

Na Costa dos Coqueiros, estes destinos como seguem próprios para banho:

Praia do Forte,

Guarajuba,

Imbassaí,

Costa do Sauípe,

Sítio do Conde.

As únicas exceções são Buraquinho, próximo à foz do Rio Joanes, e Busca Vida, em frente à guarita de segurança nº 42.

Sul e Extremo Sul têm cenário favorável

No Litoral Sul, apenas as praias da Concha e do Malhado, em Ilhéus, aparecem como impróprias nesta semana.

Já em Itacaré, Canavieiras, Morro de São Paulo, Gamboa, Guaibim, Porto Seguro, Arraial d'Ajuda, Trancoso, Prado, Caravelas e Cumuruxatiba, todos os trechos monitorados foram considerados próprios.

Atenção após dias de chuva

Mesmo nas praias classificadas como próprias, o Inema recomenda evitar o banho após chuvas intensas. Nesses períodos, a água pode receber resíduos transportados pelas galerias pluviais.

O instituto também orienta que banhistas evitem áreas próximas a saídas de esgoto, rios, córregos e canais de drenagem, além de locais com manchas ou coloração suspeita na água.