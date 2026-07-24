Prefeitura abre licitação para instalar arquibancada da Arena Multiuso

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A Prefeitura de Salvador irá abrir uma licitação para a contratação da empresa responsável por implantar a arquibancada retrátil da Arena Multiuso, que está em obras na Boca do Rio. Conforme informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira, 24, o valor estimado para a aquisição e instalação do equipamento é de um pouco mais de R$ 6 milhões.

O portal A TARDE apurou que o prazo para a implementação da arquibancada é de 180 dias a partir da assinatura do contrato. A Prefeitura irá abrir a disputa do certame no dia 10 de agosto, às 10h.

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A última atualização sobre o andamento da Arena Multiuso informou que as obras atingiram os 68% de conclusão. A expectativa é de que a obra seja entregue ainda no segundo semestre deste ano. O investimento total é de R$ 163 milhões.

A arquibancada

A licitação que será aberta prevê a instalação de 2.196 assentos para as arquibancadas retráteis. Eles são divididos em cores, como branco (511), azul (799) e cinza (860), além de assentos para pessoas obesas (26).

De acordo com informações obtidas pelo A TARDE, as arquibancadas retráteis serão instaladas em parte da arquibancada inferior do complexo. A escolha visa permitir a flexibilidade de uso do espaço, alternando entre o "modo esporte", com capacidade de 7.300 pessoas e o "modo show", com capacidade de 12.000 pessoas.

Além dos assentos, o edital especifica a instalação de 220 metros de corrimão intermediário e 70 metros de gradil/corrimão lateral. Essas estruturas serão instaladas nas laterais das escadas e das próprias arquibancadas.

Arena Multiuso de Salvador: o projeto

O equipamento surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais.

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

Pista principal para eventos e competições

Arquibancadas com visão ampla do espaço

Camarotes

Camarins para artistas e atletas

Sanitários distribuídos pelos andares

Áreas de alimentação

Tipos de eventos previstos

O espaço será multiuso e poderá receber: