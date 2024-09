Baía de Todos-os-Santos recebe ação de limpeza e prevenção

WORLD CLEAN UP DAY

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A Baía de Todos-os-Santos, a maior baía tropical navegável do mundo, receberá o World Clean Up Day, uma mobilização cívica global, que reúne cerca de 60 milhões de pessoas em mais de 190 países na luta pela proteção ambiental. O evento deste ano promete não só ações de limpeza, mas também um programa de educação ambiental para a população. O objetivo é reunir dirigentes de diversas instituições voltadas à proteção marítima, para elaborar ações conjuntas de maior abrangência e efetividade, em setembro e outubro.

O evento deste ano promove um ciclo de palestras para estudantes de escolas públicas, profissionais portuários e comunidade local, para temas como economia do mar, restauração de corais e práticas sustentáveis. Além de ações de limpeza em praias de Salvador (Farol da Barra, Paripe, Boa Viagem e Preguiça) e no interior, na Enseada do Paraguaçu (Maragojipe), Malhado (Ilhéus) e Capadócia (Simões Filho).

Larissa Nabuco Nogueira, oceanógrafa e Diretora do Museu do Mar Aleixo Belov, explica o papel do museu na educação ambiental: “ Nossas atividades visam abordar os principais desafios enfrentados pela baía, como a poluição e a degradação dos ecossistemas marinhos, e inspirar práticas sustentáveis entre os participantes”.

formará, mas também criará um senso de pertencimento e urgência na proteção da baía. Entre as principais causas da degradação ambiental marítima ela cita a poluição causada por resíduos sólidos e químicos, a degradação dos ecossistemas marinhos e a pressão do crescimento urbano e industrial. Esses fatores comprometem a qualidade da água e a saúde dos habitats marinhos, impactando na biodiversidade local.

Edição 2024

A edição deste ano marca um avanço inédito em relação às edições anteriores com a integração de diversos grupos. Patrícia Iglesias, CEO da Global Oceans, destaca a importância da colaboração entre diversas instituições: “Os impactos até então foram isolados, mas agora, com a união de esforços de dez empresas, esperamos não só reduzir a poluição, mas também promover uma conscientização mais ampla sobre conservação e preservação”.

O gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da CODEBA, Ricardo Bertelli, enfatiza a importância das ações integradas para a preservação da baía: “A CODEBA está comprometida com a preservação através de monitoramentos e estudos que garantem a manutenção das Licenças Ambientais dos portos. O World Clean Up Day fortalece nossas iniciativas, mobilizando a comunidade e promovendo a conscientização”.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre