Bairro de Coutos ganha segunda Horta Comercial de Salvador

Evento contou com a participação de mais de 60 membros da comunidade vinculados ao Lar Fabiano de Cristo - Foto: Otávio Santos/Secom PMS

Salvador ganhou mais uma Horta Comercial, desta vez no bairro de Coutos, no Subúrbio. A ação realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), foi entregue na semana passada, na Rua Tirana, no Lar Fabiano de Cristo. A horta beneficiará cerca de 40 famílias, que poderão cultivar mais de 2,3 mil mudas em uma área de aproximadamente 700 m² e, posteriormente, comercializá-las.

O secretário da Secis, Ivan Euler, destacou o grande potencial transformador do projeto.



“A maioria das hortaliças consumidas em Salvador é proveniente da região metropolitana ou de áreas mais distantes, muitas vezes com o uso de produtos químicos. Aqui, a proposta é desenvolver uma horta local, livre de agrotóxicos. O Lar Fabiano de Cristo nos acolheu, e, em retribuição, implementamos essa iniciativa que não só fortalece a economia local, mas também contribui para a redução do uso de combustíveis e das emissões de gases de efeito estufa”, explicou.



O evento contou com a participação de mais de 60 membros da comunidade vinculados ao Lar Fabiano de Cristo. Por meio do programa Horta de Pomares, da Secis, que capacita pessoas a cultivarem hortas em suas próprias casas, 31 representantes familiares receberam treinamento e plantaram as primeiras mudas no local.

Jaqueline Gonzaga, responsável pela capacitação, ressaltou o foco especial no apoio a pessoas desempregadas e mães solo da região. “Tivemos uma manhã de instrução completa sobre todos os aspectos necessários para garantir uma produção saudável. A importância e o impacto que esperamos dessa horta nas vidas dessas pessoas são significativos”, avaliou.

Impacto na comunidade

O projeto integra a iniciativa institucional do Lar Fabiano de Cristo chamada "Nutri e Educa", que, assim como o programa Horta de Pomares da Secis, visa promover a alimentação saudável como um direito de todos. A gestora da entidade, Daniela Simões Meneses, destacou que o objetivo vai além, buscando também gerar renda.

“Já trabalhamos com isso há muitos anos. É o sonho de todos nós, trazer melhoria e qualidade de vida para a população do subúrbio ferroviário”, ressaltou.

O Lar Fabiano de Cristo está presente na comunidade do Subúrbio há 66 anos, oferecendo atendimento básico voltado à qualidade de vida de famílias, com foco especial em crianças, adolescentes e idosos, identificando suas necessidades e traçando objetivos de médio e longo prazo. A parceria com a Prefeitura inclui a instalação de barracas na entrada do Lar para a comercialização das hortaliças.



A logística de venda será organizada internamente pelas próprias famílias, que irão analisar o mercado local para definir as melhores estratégias de distribuição. A integrante do Lar, Marisa Cerqueira Pinto, expressou gratidão pelo projeto, que a conectou com lembranças da infância.

“Meu pai era administrador e eu o via plantar muitas dessas hortaliças. Hoje, aos 70 anos, nunca imaginei reviver essa experiência de colher alimentos saudáveis e de qualidade. Agora, teremos a oportunidade de cuidar dessas plantas e oferecer às pessoas produtos realmente bons”, compartilhou.



Expansão

Esta é a segunda horta comercial do município. A primeira foi entregue no Terreiro Ilê Axé Ewá Omin Nirê, na Estrada do Raposo, em Cassange, beneficiando cerca de 10 famílias em uma área de 1,8 mil m². Ambos espaços recebem o cultivo de diversas espécies de hortaliças, como alecrim, alface verde, alface roxa, cebolinha, erva-doce, hortelã miúdo, lavanda, manjericão verde e roxo, pimenta-biquinho, pimenta malagueta, pimentão, tomate-cereja e de salada, orégano, tomilho e salsa.