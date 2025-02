Barracas de praia são flagradas furtando água em Salvador

Ação retirou 700 metros de tubulações clandestinas - Foto: Divulgação Embasa

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) realizou uma nova operação na orla de Salvador na semana passada e flagrou 25 ligações irregulares em barracas de praia localizadas nos bairros da Boca do Rio e Itapuã. A ação resultou na retirada de 700 metros de tubulações clandestinas.

“Durante o verão, reforçamos ainda mais este tipo de ação que tem como objetivo maior garantir o uso responsável da água, evitando desperdícios e assegurando que todos tenham acesso a um abastecimento regular e de qualidade”, destaca o gerente regional da Embasa, Alexandre Mamédio. “Além disso, a medida contribui para a preservação ambiental e o ordenamento do espaço público”, complementa.

Além da equipe de 18 colaboradores da Embasa, a operação conjunta com a Prefeitura Municipal contou com o apoio de profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), do Grupo do Grupo Especial de Proteção Ambiental Municipal de Salvador (GCM) e da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Embasa, qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente.