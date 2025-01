Bispo Bruno Leonardo leva 100 mil fiés ao Parque de Exposições

- Foto: Divulgação

O bispo Bruno Leonardo arrastou uma mutidão para o Parque de Exposições neste domingo, 5. O líder religioso realiza mais uma edição do evento gratuito "Visita do Profeta". O culto começou às 09h e a expectativa da organização é de que 140 mil pessoas compareçam ao Parque de Exposições.

Não é a primeira vez que o bispo se apresenta em Salvador. Em 2023, mais de 60 mil pessoas lotaram a Arena Fonte Nova para participar de um evento que ele promoveu. Um ano antes, a mesma agenda levou 40 mil espectadores ao local.

O Bispo Bruno Leonardo tem quase 50 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo 40,3 milhões no YouTube.

Trânsito intenso na região

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) solicita que condutores evitem trafegar, no final da manhã e início da tarde deste domingo na Av. Luís Viana Filho no sentido aeroporto, trecho do Parque de Exposições, em razão de congestionamento motivado por grande número de pedestres e veículos saindo de evento realizado no local nesta manhã.

Equipes da autarquia estão no local monitorando o trânsito e a travessia de pedestres para garantir segurança viária.

Como opção para quem segue para a região de Itapuã, Stella Maris, Lauro de Freitas e Litoral Norte, deve- se utilizar a Av. Octávio Mangabeira (Orla).