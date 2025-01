Bonfim: Delegada-geral da Polícia Civil detalha esquema de segurança

Heloísa Brito destacou a importância da celebração - Foto: Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Hoje acontece a tradicional Lavagem do Bonfim, um dos maiores e mais emblemáticos eventos religiosos da Bahia, que atrai milhares de baianos e turistas para celebrar a fé e a cultura local. A Delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, compartilhou detalhes sobre o esquema de segurança montado para o evento.

“A festa do Bonfim é uma das mais importantes que temos em nosso calendário. A Polícia Civil montou um esquema com muito carinho e cuidado. Nós temos quase 200 policiais espalhados no circuito com três postos extras. Um aqui, um na parte alta e um na parte baixa do Bonfim”.

Leia mais:



>> Isaac Edington destaca potencial do Bonfim: “Festa do nosso coração”

>> Lavagem do Bonfim mantém viva devoção pelo padroeiro dos baianos

“Também temos um reforço na própria delegacia que fica durante o cortejo, reforço na delegacia de proteção ao turista e na delegacia da barra. Além de uma série de policiais que trabalharão descaracterizados. Nós estamos utilizando um material mais moderno em termos de tecnologia e de inteligência policial”, completou a delegada.

A delegada destacou ainda que as equipes circulam em locais estratégicos durante o circuito. “Estamos deslocando equipes para locais onde notamos haver mais ocorrências, seja de furto, roubo, ou outro tipo de crime. Nosso objetivo nessas ações é que nossas equipes intervenham e façam prisões em flagrante se for necessário”.