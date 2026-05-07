BRT atrasa abertura e deixa estações lotadas em Salvador

Seguindo o atraso na saída de ônibus em Salvador, nesta quinta-feira, 7, as estações do BRT também foram afetadas, o que causou transtornos para soteropolitanos que necessitam do sistema diariamente.

Quem foi pego desprevenido com a situação, encontrou estações superlotadas, com confusões e tumultos, desde as primeiras horas do dia. A situação segue da mesma forma até o momento.

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Ao portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade Urbana (BRT) informou, por volta das 8h40, que os veículos do sistema BRT Salvador já estão em deslocamento para operação. Segundo a pasta, o sistema de fato foi impactado pelo movimento do Sindicato dos Rodoviários, no entanto as estações foram reabertas e a operação está sendo normalizada.

Estação BRT Rodoviária | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Entenda a paralisação dos rodoviários

Diversos bairros de Salvador foram afetados pelo atraso na saída de ônibus na manhã desta quinta-feira, 7, devido a uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários, em meio à campanha salarial da categoria.

Já foram realizadas quatro rodadas de negociação com os empresários, mas ainda não houve avanço nas tratativas. No último dia 30, os rodoviários também promoveram atraso na saída dos coletivos.

Entre os principais pontos da pauta defendida pela categoria estão: