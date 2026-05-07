Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

BRT atrasa abertura e deixa estações lotadas em Salvador

Atraso se deu devido à assembleia dos rodoviários, realizada na manhã desta quinta-feira, 7

Luiza Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estação BRT Rodoviária
Estação BRT Rodoviária - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Seguindo o atraso na saída de ônibus em Salvador, nesta quinta-feira, 7, as estações do BRT também foram afetadas, o que causou transtornos para soteropolitanos que necessitam do sistema diariamente.

Quem foi pego desprevenido com a situação, encontrou estações superlotadas, com confusões e tumultos, desde as primeiras horas do dia. A situação segue da mesma forma até o momento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade Urbana (BRT) informou, por volta das 8h40, que os veículos do sistema BRT Salvador já estão em deslocamento para operação. Segundo a pasta, o sistema de fato foi impactado pelo movimento do Sindicato dos Rodoviários, no entanto as estações foram reabertas e a operação está sendo normalizada.

Estação BRT Rodoviária
Estação BRT Rodoviária | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Leia Também:

Chuva forte com raios e vento segue em Salvador e Codesal emite alerta
Veja os bairros afetados pelo atraso na saída dos ônibus em Salvador
Vagão anti-odor? Como o VLT de Salvador planeja acabar com o cheiro de peixe

Entenda a paralisação dos rodoviários

Diversos bairros de Salvador foram afetados pelo atraso na saída de ônibus na manhã desta quinta-feira, 7, devido a uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários, em meio à campanha salarial da categoria.

Já foram realizadas quatro rodadas de negociação com os empresários, mas ainda não houve avanço nas tratativas. No último dia 30, os rodoviários também promoveram atraso na saída dos coletivos.

Entre os principais pontos da pauta defendida pela categoria estão:

  • Reajuste salarial com ganho real de 5% acima da inflação;
  • aumento diferenciado no valor do ticket alimentação;
  • redução da jornada de trabalho para seis horas;
  • revisão da carta horária;
  • melhorias nas condições de trabalho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BRT paralisação dos rodoviários transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estação BRT Rodoviária
Play

Vídeo: Herbert Vianna é flagrado tocando em shopping de Salvador

Estação BRT Rodoviária
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Estação BRT Rodoviária
Play

Pai morre afogado ao salvar filho na Praia do Flamengo em Salvador

Estação BRT Rodoviária
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

x