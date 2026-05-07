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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva forte com raios e vento segue em Salvador e Codesal emite alerta

Aviso meteorológico é válido até o final da noite desta quinta-feira, 7

Edvaldo Sales
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| Atualizada em

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Aviso meteorológico é válido até o final da noite de quinta-feira, 7
Aviso meteorológico é válido até o final da noite de quinta-feira, 7 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um alerta para chuvas intensas para Salvador, com raios e rajadas de ventos, foi emitido pela Defesa Civil (Codesal) na noite de quarta-feira, 6, após um temporal se formar na capital baiana.

O aviso meteorológico é válido até o final da noite desta quinta-feira, 7. Segundo a previsão do tempo, ao longo do dia, a possibilidade de chuvas é de 80%, com ventos podendo atingir a velocidade de 21 km/h.

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O céu ficará nublado a parcialmente nublado durante o temporal. Já a temperatura pode variar de 23°C e 30°C.

Na sexta-feira, 8, a realidade deve mudar um pouco, quando a possibilidade de chuvas cai para 50%. Apesar disso, a ventania pode chegar a 23 km/h.

A Codesal alerta que, em caso de emergência, a população pode solicitar atendimento da Defesa Civil pelo telefone gratuito 199.

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Chuvas de abril

Ainda de acordo com a Codesal, as chuvas que caíram em Salvador durante o mês de abril ficaram acima da média dos registros da cidade.

Foram mais de 1,4 mil vistorias de espaços prejudicados pelo impacto dos temporais nesse período.

Entre as principais ocorrências, foram destacadas:

  • 364 ameaças de desabamento
  • 351 ameaças de deslizamento de terra
  • 234 casos de alagamento

A média esperada para o mês era de 284,9 mm. Porém, a estação de Ondina, utilizada como referência nos últimos 30 anos, registrou um acumulado de 310,2 mm, volume cerca de 8,9% acima da média histórica.

Nas últimas 48 horas, diversos bairros da cidade registraram acumulados expressivos de chuva, superiores a 75 mm, e a previsão indica continuidade das precipitações até amanhã.

Acumulados das últimas 48h:

  • Campinas de Brotas — 84,0 mm
  • Nordeste de Amaralina — 81,2mm
  • Parque da Cidade — 77,2mm
  • Pituba — 76,2mm
  • Barra / Vila Naval — 75,4mm

Na comparação com os últimos dez anos, abril de 2026 figura entre os mais chuvosos, embora distante do recorde recente, de 2024, quando o acumulado chegou a 821,7 mm.

Projeções para maio

As projeções climáticas da Codesal para maio indicam a continuidade de chuvas intensas, com volumes acima da média.

Entre os sistemas atmosféricos responsáveis por essas condições estão:

  • Frentes frias
  • Cavados
  • Áreas de instabilidade
  • Sistemas de baixa pressão

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Tags:

Chuva previsão do tempo Salvador

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