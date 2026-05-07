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CHUVA NA BAHIA

Cidade baiana tem o maior volume de chuva do Nordeste em 24h

Dado foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Edvaldo Sales
Por

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Dado foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Dado foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Foto: Freepik

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelam que a cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, registrou o maior volume de chuva do Nordeste nas últimas 24 horas.

Segundo o Inmet, o município acumulou 25,1 milímetros de precipitação no período entre às 9h de terça-feira, 5, e o mesmo horário de quarta-feira, 6.

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O grande volume de chuva colocou a cidade na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado.

O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

Além de Cruz das Almas, no mesmo ranking aparecem:

  • Turuiaçu, no Maranhão, com 21 mm acumulados em um ponto de medição e 17 mm em outro
  • São Luís, também no Maranhão, com 16 mm de chuva registrados no período analisado

É importante ressaltar que os acumulados elevados em curto intervalo podem provocar casos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.

Cruz das Almas
Cruz das Almas | Foto: Foto: Divulgação

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Bahia e outros 17 estados estão sob alerta de chuvas intensas

A Bahia está entre os 18 estados incluídos no alerta de chuvas do Inmet, emitido na terça-feira, 5. Os avisos são válidos até às 23h59 e indicam risco de precipitações acompanhadas de ventos fortes.

O alerta emitido para o estado é o amarelo, que indica “perigo potencial”, ou seja, com previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. De acordo com o órgão, o aviso compreende as cidades da faixa litorânea do estado, incluindo a capital Salvador.

Apesar das condições, o risco para ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Além da Bahia, os estados sob alerta são: Pará, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Acre, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Alerta laranja

Algumas regiões de certos estados também estão sob alerta laranja, considerado de maior gravidade. Nesses locais, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com ventos que podem alcançar até 100 km/h.

Estados em alerta laranja:

  • Pará (PA)
  • Ceará (CE)
  • Rio Grande do Norte (RN)
  • Maranhão (MA)
  • Amazonas (AM)
  • Amapá (AP)
  • Piauí (PI)
  • Roraima (RR)

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Bahia Chuva cruz das almas Nordeste

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