Cafeteria é fechada após denúncia de discriminação em Salvador

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Uma cafeteria de Salvador foi fechada temporariamente após uma denúncia de discriminação e constrangimento ilegal no local. O estabelecimento fica localizado dentro do Goethe-Institut Salvador-Bahia, no Centro da capital baiana.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 27, e é investigado pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (DECRIN).

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O Goethe-Institut Salvador-Bahia está recebendo o Melanina Acentuada Festival e cinco integrantes da organização do evento teriam sido as vítimas. O evento começou na terça-feira, 28, e segue até a próxima segunda, 3.

Elas contaram que se sentaram em uma mesa do estabelecimento, foram atendidos, mas, pouco tempo depois, foram convidadas a se retirar do local por uma mulher, que se apresentou como responsável pela cafeteria.

De acordo com o grupo, ela presumiu que eles não iriam consumir e se baseou em um preconceito de classe para solicitar que eles deixassem o lugar.

O que diz a organização do festival

Segundo a organização do festival, o estabelecimento não tem relação direta ou indireta com o evento. Eles recomendaram que o Goethe-Institut suspendesse a atuação da cafeteria durante o evento e o pedido foi acolhido pela instituição.

Em nota, a equipe do Melanina Acentuada Festival destacou também que repudia toda e qualquer forma de racismo, discriminação e violência.

“Seguimos dando total suporte e amparo à nossa equipe, na expectativa de que todas as medidas necessárias sejam efetivas e adotadas com transparência, responsabilidade e pleno respeito às vítimas”, disseram.