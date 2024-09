Câmera flagra tentativa de assalto a motorista por aplicativo; assista

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motorista por aplicativo sofreu uma tentativa de assalto na noite de sábado, 31, próximo ao Largo do Tanque, em Salvador. Nas imagens que circulam nas redes sociais, registradas pela câmera que fica dentro do veículo, é possível ver o momento em que o motorista e o passageiro são surpreendidos pelos criminosos.

Após o motorista acelerar na tentativa de fuga, os bandidos atiraram e pelo menos um disparo acertou o vidro dianteiro do carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Depois do ocorrido, o motorista gravou um vídeo nas redes sociais para alertar outros colegas. "Eu estava com o passageiro agora indo para Pero Vaz, ali no Largo do Tanque. Fui vítima de um assalto, mas graças a Deus estou bem. Eles atiraram, mas a bala só pegou no para-brisa. Estou indo para casa agora, muito obrigado. Cuidado com aí minha família", disse.