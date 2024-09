Câmeras colocadas por traficantes para monitorar polícia são retiradas

- Foto: Divulgação / Polícia Militar

Duas câmeras clandestinas, instaladas por integrantes de facção criminosa, foram encontradas e removidas por policiais militares da 15ª CIPM, durante ações de reforço no patrulhamento do bairro de Itapuã, na tarde desta quinta-feira, 29.

Os equipamentos foram descobertos em postes de iluminação pública na área conhecida como KM-17.

Leia também:



>> Drogas sintéticas são apreendidas em bairro luxuoso de Salvador

>> Homem é preso sob acusação de estuprar a filha de 11 anos

>> Seis pessoas morrem após carro ser esmagado por carretas na BR-116

Segundo informações recebidas pelo Portal A TARDE, as câmeras teriam sido instaladas na esquina da Rua Edmundo Spínola com a Travessa do Meio por integrantes do tráfico de drogas, com o objetivo de monitorar a presença de viaturas na região.