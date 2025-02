Câmeras de monitoramento do BDM no Lobato são desarticuladas

Na ação, foi descoberta a central de monitoramento e Carlos do Nascimento Marques, vulgo “Bizunho”, foi preso - Foto: Divulgação PM

Câmeras de monitoramento instaladas pela facção Bonde do Maluco (BDM), no bairro do Lobato, em Salvador, foram desarticulados pelas equipes do Pelotão de emprego tático operacional (PETO) e do Motopatrulhamento da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Os equipamentos estavam instalados irregularmente em postes de iluminação pública.

De acordo com os agentes, as câmeras estavam sendo utilizadas pela BDM para acompanhar as ações das forças de segurança

Na ação, foi descoberta a central de monitoramento e Carlos do Nascimento Marques, vulgo “Bizunho”, foi preso. Com ele, foram apreendidos um simulacro de pistola, além de mais equipamentos de monitoramento utilizados para vigilância ilegal da localidade.

O criminoso, juntamente com todo material apreendido, foi apresentado na Central de Flagrantes, nos Barris.