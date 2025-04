Câmeras usadas por facção e armas são apreendidas em Salvador

Todo o material e os indivíduos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil - Foto: CÂMERAS APREENDIDAS

Três homens foram presos em flagrante neste sábado, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Com eles, foram apreendidas câmeras ilegais de vigilância utilizadas peço tráfico para monitoramento, além de armas e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam ronda na Ladeira do Pepino quando um homem com mochila nas costas tentou fugir ao avistar a guarnição. Em posse do indivíduo, a polícia encontrou drogas e armas brancas.

O suspeito contou aos policiais que havia droga escondida também em um endereço na localidade do Dique Pequeno. Ao chegar ao local, a equipe militar encontrou mais dois homens com drogas e dinheiro. Ainda no Dique Pequeno, uma câmera de monitoramento clandestina foi desativada. O equipamento havia sido instalado em um poste para vigiar a movimentação policial na área.

Todo o material e os indivíduos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil.