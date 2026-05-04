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SALVADOR

Caminhão cai em buraco, fica atravessado e trava trânsito em Amaralina

Situação ocorreu por volta das 5h20 desta segunda-feira, 4

Luan Julião e Victoria Isabel
Por Luan Julião e Victoria Isabel

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Trânsito ficou impactado na região
Trânsito ficou impactado na região - Foto: Luan Julião/Ag. A TARDE

Um caminhão ficou atravessado após cair em um buraco na manhã desta segunda-feira, 4, na rua Rua Visconde de Itaborahy, no bairro de Amaralina, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 5h20 e mobilizou equipes para liberar a via.

Segundo informações do motorista, o problema aconteceu em um trecho onde havia sido realizado um serviço da Embasa e não havia sinalização indicando a intervenção na via.

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Ainda segundo o motorista do veículo, o caminhão afundou após passar por uma área comprometida por vazamento de água, que teria deixado o solo encharcado e instável.

A reportagem entrou em contato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que informou que está apurando a situação.

Situação do Trânsito

A situação gerou um grande congestionamento na região. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, uma faixa está bloqueada, e equipes trabalham para a liberação da via.

Relato do motorista

O motorista, Uanderson Conceição, contou como o incidente aconteceu. “Era por volta das 5h20 da manhã quando tentei fazer a conversão para retornar ao mercado Atakadão e descarregar. A carga não era tão pesada, o que evitou algo mais grave. Como ainda estava escuro, não consegui ver o buraco. Quando percebi, o fundo do veículo já estava afundando”, relatou.

Ele explicou ainda que o vazamento de água no local transformou o solo em lama, agravando a situação. “Tentei sair, mas pela profundidade não consegui”, completou.

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Situação no local

Até o início da manhã, o caminhão permanecia no local, parcialmente inclinado e ocupando parte da via. Equipes foram acionadas para realizar a remoção do veículo e avaliar as condições da pista. Não há registro de feridos.

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